A dins de les discoteques hi ha seguretat, al carrer no. És l’opinió compartida de dones que aquest cap de setmana van anar a algun dels locals d’oci nocturn de Manresa. La gran majoria de les noies consultades per Regió7 tenen conegudes que han patit situacions d’assetjament en l’oci nocturn.

Carla Rodellas és una jove manresana que surt de festa de forma esporàdica. Pensa que la seguretat de les dones és un tema que « els locals s’haurien de prendre més seriosament». Detallava que encara que a ella no li hagi passat mai res, té més por quan surt de la discoteca que a dins perquè coneix noies que han patit situacions violentes, «a la discoteca m’hi trobo segura, el que em preocupa és tornar a casa».

També hi ha dones que se senten segures quan surten de nit, com és el cas d’Itziar Puentes. Malgrat això, opina que «hi hauria d’haver una seguretat igualitària tant per a dones com per a homes».

Alba Portales treballa a la discoteca SevenSeven de Manresa com a encarregada del guarda-roba. Explicava que ella se sent més segura dins del local que no pas al carrer, «si em passa alguna cosa puc trucar de seguida als de seguretat i em sento protegida». Tanmateix, quan ha de plegar de la feina se sent més insegura. «Vaig comprar un esprai de pebre per anar del local al cotxe, que són només dos minuts, però és quan tinc més por», confessava.

Portales pensa que la culpa de les situacions incòmodes mai són de qui les pateix. «Són coses que com a dones no podem controlar, no té a veure com vagis vestida, ni com ballis ni com parlis, és una cosa que pot passar i hem de fer el màxim per evitar-ho», subratllava.

Hi ha dones que pensen just el contrari, com la Coral. Ella assegura que quan era més jove sortia molt de festa i en moltes ocasions bevia més del compte i acabava en situacions violentes. «Crec que tothom ha d’assumir la seva responsabilitat dins de cada context, les noies han de conèixer els seus límits de l’alcohol, per exemple», opinava. Tanmateix, confessava que té amigues que han patit «coses desagradables».

Hi ha noies que quan surten de festa sempre van preparades per si els passa alguna cosa. Cristina Martín, Cristina Trijano i Marta són tres amigues que sempre van de festa juntes i es protegeixen entre elles. «Hauríem de divulgar més la cultura del suport entre dones, si nosaltres veiem alguna noia que ha passat per alguna situació violenta o desagradable, l’acollim al nostre grup», comentava Trijano.

Les tres noies explicaven que han detectat situacions masclistes en l’oci nocturn en múltiples ocasions, però sempre fora de les discoteques. «L’altre dia vam sortir a fumar i hi havia un noi que estava escridassant una noia i ens hi vam posar al mig», deia Marta.

Andrea Gómez és una jove santjoanenca que sempre que surt va amb molt de compte perquè coneix un cas molt proper d’intoxicació a dins d’una discoteca. «Tinc una amiga que li van posar droga a la beguda i la vam haver de portar a l’hospital». Explicava que des de llavors mai abandona la seva copa enlloc i sempre la cobreix amb la mà.

Maria Subirana és una jove de Sant Vicenç de Castellet que es troba segura dins dels locals d’oci nocturn. Pensa que la perillositat de cada discoteca va directament relacionada amb la seva ubicació. «Em trobo més segura en un local que estigui en un polígon industrial que no pas en aquells que són al centre de la ciutat». Assenyalava que l’ambient nocturn del centre de Manresa és «cada vegada més perillós per a les noies joves».

Quant a aquest tema, hi ha opinions diverses. Anna Vilalta, una jove de Manresa, afirma que es troba més segura als locals que són al centre de la ciutat perquè «hi ha més gent a qui puguis demanar ajuda si passa alguna cosa». Vilalta pensa que «els protocols de seguretat s’haurien de reforçar al carrer i a la sortida dels locals, i no pas dins de les mateixes discoteques».