Exalcaldessa de Santpedor, exdelegada del Govern a la Catalunya central, Laura Vilagrà (Santpedor, 1976) va arribar el maig del 2021 al departament de Presidència amb una àmplia experiència en la política local. El seu pas per Ampans i pel Consell Comarcal del Bages reforcen aquest coneixement del territori d’una dona formada en Ciències Polítiques i amant de la natació que ha esdevingut una de les figures més rellevants d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Pràcticament dos anys després, quin balanç en fa?

Ha estat un temps molt intens, però ningú no em va dir que seria fàcil. La presa de decisions en política s’ha fet molt més complexa perquè no hi ha tant consensos obvis i hi ha molt més actors en joc, territorials, socials, econòmics, ambientals... I sovint no es pot tirar pel dret, sinó que has de tenir en consideració molts aspectes. Però en faig un balanç positiu, perquè hem anat tirant el país endavant malgrat totes les dificultats econòmiques, socials, de salut, ambientals, globals...Crec que tot el que havia fet fins ara en política, la meva etapa d’alcaldessa o de delegada territorial, m’ha servit com a fonament pel que ara visc. Sort que he estat alcaldessa perquè un alcalde sempre ha de donar una resposta molt ràpida a les problemàtiques que apareixen.

I com valora aquest temps des d’un punt de vista personal?

Els horaris són inacabables i hi ha un desgast en l’àmbit familiar, perquè jo tinc dues nenes, de 9 i 12 anys, que encara em necessiten molt i compaginar-ho és molt complicat. Faig mans i mànigues per aconseguir-ho, però voldrien que estigués més per elles, que tingués més hores per anar-les a buscar a l’escola i això ho puc fer poquetes vegades. Però alhora per a elles també és una gran experiència veure la seva mare en tasques d’alta responsabilitat. Les dones hem fet un salt espectacular en política, i ara elles ho veuen en primer terme i els serà molt valuós.

Com és viure amb escorta?

Bé, de fet, només en tinc quan estic treballant. Un cop arribo a casa, marxen, i el cap de setmana no en tinc. Al Bages em sento molt estimada i hi vaig molt tranquil·la. M’agrada la proximitat, que la gent que em trobo em digui coses bones o dolentes o regulars.

No ha tingut mai algun conflicte amb algú, anant per la comarca, després de la feina?

Només una vegada, en un bar de nit. Algú em va dir alguna cosa que no era un insult, però no era agradable. Després en vaig parlar amb la persona i vam quedar en paus.

No li ha pujat la fama al cap? No ha tingut atacs d’importància?

No, no. Sempre dic que a Santpedor, que vivim entre el rural i l’urbà, venim d’una tradició de pagesia. A casa meva érem boters de moltes generacions. I tenim aquella cosa de treballar de sol a sol. Valors rurals que crec que no he perdut. I vaig per la vida amb aquest pòsit familiar i de poble, i això em fa tocar de peus a terra. A més, jo cada dia torno a Santpedor i em trobo amb la meva gent, la gent de sempre.

Com va anar el procés de negociació dels pressupostos?

Va ser molt llarg, però un cop aprovats, ni te’n recordes. Ara l’hem de tirar endavant. El pressupost és una bona eina per donar sortida a les necessitats de la ciutadania.

No hi havia grup de WhatsApp entre els negociadors. Per què?

Ens vèiem gairebé cada dia i no ens calia. A més, el WhatsApp sovint és una font de malentesos i desajustos. És molt millor parlar en directe.

I no hi va haver dinars.

Sempre cal separar les coses. En una negociació s’ha de ser dur amb els continguts, però suau amb les persones. Amb tots els negociadors, amb els de Junts, amb els del PSC, amb els de Comuns, hi ha bona relació personal.

S’han hagut d’empassar la B40, el Prat, el Hard Rock?

Nosaltres teníem sobre la taula temes extrapressupostaris i fins que no vàrem tenir tancats els números, no vàrem obrir aquests altres elements. El tema clau per desbloquejar la negociació va ser la B40, perquè en els altres temes havíem arribat a acords. En l’aeroport nosaltres volíem centrar els esforços en la governança, és a dir, que la Generalitat tingués un paper més destacat del que hem tingut fins ara en el sistema aeroportuari català, que es tingués en compte tot el sistema: Reus, Girona, Alguaire, la connexió d’alta velocitat... Tenim requeriments territorials, condicionants com la biodiversitat o els veïns. Al final, crec que el text és equilibrat, i que els agents econòmics, socials, ambientals, n’han valorat l’equilibri. En el cas de la B40 sí que és cert que vam haver d’assumir una contradicció, perquè el nostre model de mobilitat era un altre, més sostenible, centrat en el tren orbital, en aprofitar les infraestructures ja actuals.

Ja va formar part de la taula de negociació per formar Govern.

Des de presidència em toca fer moure la maquinària de la Generalitat, que estigui greixada. Som els rellotgers que fem moure una maquinària molt sensible.

Negociar va amb el seu perfil.

Sí. Aquesta funció de proximitat... Quan la Marta Rovira i l’Oriol Junqueras em van dir «hem pensat en tu» era perquè conec l’administració des de dins, i per altres elements col·laterals. A mi el que em toca és reforçar tots els elements que surten del lideratge del president i fer que tot funcioni el més correctament possible.

Amb qui és més difícil negociar, amb Alicia Romero o amb Francesc de Dalmases?

Tinc bona relació personal amb tots dos. Sempre intento mantenir els ponts, malgrat que sovint la política és molt dura, molt agressiva i es donen debats durs; al Parlament, per exemple. Però a nivell personal s’ha de mantenir la relació, l’empatia, els contactes. I crec que estem en un nivell de maduresa política com perquè a nivell personal mantinguem les formes i que ens diguem coses contundents amb educació. De fet, això forma part de la cultura del Parlament, on no es pot aixecar la veu, no es pot dir segons què, cosa que no passa al Congrés de Diputats o al Senat.

De les inversions per a la Catalunya Central com exalcaldessa i exdelegada del Govern, de quina estaria més satisfeta i quina creu que s’ha quedat curta?

La inversió són 114 milions d’euros, més del 30% més respecte a l’any passat. Reforcem el sistema sanitari, el sistema educatiu, el sistema laboral amb el Pacte Nacional per la Indústria, que té una capil·laritat també aquí a la Catalunya Central. També estic satisfeta de l’avenç del projecte de delegació, de l’edifici, encara que sempre podem anar més àgils, però en qualsevol cas hi ha el pressupost assignat.

S’ha encallat aquest projecte?

No, però els tràmits urbanístics sempre són complexes i a més, el barri antic de Manresa té la seva idiosincràsia. És una gran oportunitat per a Manresa, per al Barri Antic i també per a la Generalitat, perquè volem tenir més presència a la Catalunya Central i a Manresa.

I quant a la mobilitat?

Sabem perfectament, i jo utilitzo a diari les carreteres d’aquí, que hem de donar sortida a la C-55 i els colls d’ampolla. I ho fem amb un projecte que té menys impacte que el que estava previst. El que es proposa satisfà ajuntaments i agents econòmics i socials. Sabem que anem tard, en sóc molt conscient, però estic contenta que haguem agafat aquesta línia, perquè m’agrada dir que els ecologistes som els que farem les infraestructures al segle XXI, amb criteris de sostenibilitat.

Però és suficient el que s’ha pressupostat per a la C-55?

És una proposta que dona sortida a la mobilitat d’una vegada per totes al tram Manresa-Sant Vicenç. Trenquem el coll d’ampolla i ho fem amb respecte al territori.

Però és suficient?

No pateixin, que el govern de la Generalitat té com a prioritat aquesta carretera i els recursos sortiran.

Ha donat a llum al naixement d’un nou tripartit?

No, no. Havíem de tirar endavant els pressupostos de la Generalitat, perquè si no perdíem més de 1.500 milions d’euros i crec que tothom és conscient que no ens ho podíem permetre en un moment complicat com aquest. Ara bé, amb el PSC ens diferencia el model de país d’una forma molt clara. El govern de la Generalitat va dir que aquesta legislatura obriria dues carpetes importantíssimes: l’amnistia, o en tot cas acabar amb la repressió, i l’autodeterminació. És evident que respecte de l’autodeterminació no ens posarem d’acord amb el PSC de cap manera, malgrat que potser fa uns anys ho defensaven encara que fos tímidament. Hi ha hagut un acord puntual pels pressupostos perquè era important que fos així. Havíem de ser responsables. I no tothom pot dir que ho hagi estat, i això passarà factura a qui no ha estat capaç de tenir aquesta alçada de mires i veure que el moment requeria posar per davant el país als partits.

Quant a l’autodeterminació tampoc es posen d’acord amb Junts.

El 80% de la població de Catalunya està d’acord en que aquest conflicte polític s’ha d’acabar votant. La proposta d’acord de claredat que va llançar el president, i per a la qual acceptem les aportacions que facin tots els partits polítics, pretén situar un altre cop l’autodeterminació en l’agenda política i hem de fer que un referèndum pactat sigui inevitable. Pactar en quins termes, quan i com s’ha de desenvolupar, perquè el resultat es pugui aplicar i que tinguem el vistiplau internacional.

Però a Madrid mai ningú no avalarà un acord de claredat.

També es va dir que eren possibles els indults i ho vam fer.

Però no es poden comparar indults amb autodeterminació.

També van dir que no es podia modificar el delicte de sedició i s’ha derogat. Històricament, d’entrada sempre es diu que no. Evidentment, hem de fer servir les nostres palanques de força. I ho hem de fer inevitable. Però el primer que cal és pactar internament a Catalunya.

Hauran de convèncer Junts. En això consistia eixamplar la base?

Eixamplar la base vol dir moltes coses:que hem de ser forts en tots els nivells per aconseguir que el procés d’independència culmini. També vol dir que ens posem d’acord a nivell polític. És evident que, en aquests moments, no estem en el millor dels escenaris. Però el govern de la Generalitat segueix treballant i el meu partit també perquè això sigui possible.

Reconduiran la relació amb Junts?

Tot és reconduïble si hi ha voluntat. I seguim parlant. Malgrat que sovint hi hagi discrepàncies públiques en alguns temes, en d’altres estem perfectament d’acord: en el fet que l’autodeterminació ha d’estar al centre de la política.

Aznar tenia raó quan deia que abans es trencaria Catalunya que Espanya? De moment ja s’ha trencat l’independentisme.

L’Aznar va dir moltes coses.Nosaltres ens hem de centrar en el nostre camí i intentar confluir.

L’expresident Puigdemont ha dit que reformar la malversació i eliminar la sedició dinamita la seva estratègia judicial davant la UE. Ho interpreta així?

No, nosaltres respectem absolutament la línia de defensa del president Puigdemont. I el que desitgem és que pugui tornar amb llibertat i amb plena capacitat.

Per a l’estratègia política i electoral d’Esquerra, millor que torni Puigdemont o millor que no?

Nosaltres no posem per davant el partit, posem per davant el país, les persones. Per tant, el que volem és que torni amb llibertat.

Sent enyorança de l’alcaldia?

Vaig ser-hi molt feliç i em va ensenyar molt. Ho dec tot a l’alcaldia de Santpedor, però ara ja no me’n recordo de les nits sense dormir, de les dificultats. Tinc enyorança de planificar les coses i veure-les realitzades. A la Generalitat és més difícil, perquè tot és més lent i més allunyat del dia a dia. No sé si hi tornaré, mai no se sap.

Es dorm més com a conseller o com a alcaldessa?

Depèn de la legislatura. Jo recordo la meva primera legislatura en què era molt jove, ho tenia tot per aprendre, i va ser dura des d’aquest punt de vista, de nits sense dormir. Però de consellera també és així, perquè la pressió mediàtica està al centre del debat polític, i això se t’acaba carregant a les espatlles. Però a la conselleria tens moments de pujada d’adrenalina, en positiu, i això a mi m’agrada, em connecta molt amb mi mateixa, i per això se’m veu feliç fent la feina que faig.Canviem de registre. La llei del només sí és sí la satisfà?

Uf, aquest és un tema molt complex. Diria que hi ha diversos plans:hi ha la legislació, i la interpretació de la legislació. La legislació és avançada, té uns valors molt del segle XXI, però de vegades la interpretació se’n fa encara és del segle XX. I hi ha un desajust, cosa que passa també en altres aspectes i al final, les dones som les que en patim les conseqüències i això em fa ràbia. A mi, amb dues nenes, el tema em toca a flor de pell. És molt frustrant viure el que estem vivint. S’ha avançat legislativament, però ara hem d’anar a l’arrel del problema des d’un punt de vista de l’educació, social i emocional. Intentar evitar les situacions de violència contra les dones, l’assetjament, l’abús. Hauria de ser la principal prioritat de tots els governs.

Què veu més a prop acabar amb la violència masclista o assolir la independència?

Aquesta pregunta és molt difícil. Prefereixo guardar-me la resposta.

Li pesarà a ERC a les municipals l’acord amb el PSC?

Crec que no. Hem arribat a un nivell de maduresa de país en què la ciutadania entén els moments polítics i aquest requeria aprovar uns pressupostos.