«Sempre repetim que a Catalunya no sap ploure. Passem de la sequera a les inundacions». És una afirmació que parafraseja la cançó de Raimon i que el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, ja ha dit tres vegades als mitjans de comunicació en roda de premsa.

La realitat és que, en aquests moments, més de la meitat de les conques analitzades per l’ACA estan en risc d’inundació greu, segons dades d’aquesta agència. En concret, 8 zones de les 15 que es qualifiquen com a Arpsi (àrees amb risc potencial significatiu d’inundació) se situen per sobre del risc mitjà.

En concret, es tracta de les següents: la conca de la Muga, les conques de les rieres del Maresme i les rieres metropolitanes, la conca de la Tordera, la conca del Ter-Daró, les conques de les rieres del Garraf, les conques de les rieres de la Costa Brava, la conca del Besòs i les conques de les rieres de la Costa Brava sud.

Causes múltiples

Les imatges de rius desbordats i carrers inundats són un fenomen que es repeteix de tant en tant a diverses comarques de Catalunya. Sense anar gaire més lluny, aquest mes de maig, en plena situació de sequera, Protecció Civil ha activat dues vegades el pla Inuncat per possibles inundacions.

Són escenes que es poden repetir en qualsevol moment tenint en compte les circumstàncies de les conques internes de Catalunya. Hi ha molts rius habitualment secs o en estiatge (és a dir, sense ni una gota d’aigua) en els quals en qualsevol moment pot aparèixer un cabal que sigui violent i nociu.

El canvi climàtic provocarà que els fenòmens que originen inundacions siguin cada cop més habituals, segons els estudis del Departament d’Acció Climàtica. Què pot causar una greu inundació a Catalunya? El desbordament dels rius (causa fluvial), els efectes de l’onatge (causa costanera) i l’abundància extrema de pluges en llocs on no hi ha riu (causa pluvial).

Les costes són especialment susceptibles als impactes del canvi climàtic, ja que se situen entre la terra i el mar i estan sotmeses a processos que les converteixen en zones altament dinàmiques. Els canvis en l’onatge, segons els estudis elaborats, provocaran cada vegada més episodis d’inundacions a la costa catalana.

A part de les conques, el pla de prevenció aprovat recentment detalla exactament quins trams dels rius estan en risc i quins no. Els trams marcats en vermell es reparteixen per totes les comarques. Això significa, en definitiva, que gairebé a tot arreu hi ha perill d’inundació.

D’aquests trams, en alguns hi sol haver masses d’aigua normalment, ja que són rius que acostumen a portar un cabal mínim. D’altres solen estar secs. El problema arriba quan aquestes zones vermelles confinen amb terrenys urbans, ja que llavors són els edificis habitats els que estan amenaçats. Això passa en el 15% de la superfície urbana de Catalunya.

Per a aquests espais, hi ha el pla principal que depèn de Protecció Civil, l’Inuncat, que té per objectiu afrontar ràpidament les emergències per inundacions. Aquest dispositiu estableix la possible evacuació de ciutadans per garantir la seva seguretat i la manera de minimitzar els riscos mediambientals i d’infraestructures. També hi ha previstos els Plans d’Actuació Municipals (PAM), obligatoris per als municipis que tenen un risc alt o mitjà d’inundació. També es recomanen per als municipis amb risc moderat.

Els mapes de risc

La Generalitat destinarà aquest any 140 milions d’euros a prevenir inundacions. Els plans inclouen mapes de risc amb la possible afectació a la població, a les activitats econòmiques, a punts culturals i industrials importants i a àrees ambientalment protegides.

I quines són les claus de la prevenció? Una de les principals solucions per evitar que hi hagi danys, segons planteja el document de l’ACA, és facilitar que els rius recuperin terreny i es renaturalitzin. D’aquesta manera, el riu absorbeix part de la força del cabal. També s’hi inclouen mesures de protecció, de predicció i de recuperació una vegada s’ha produït la inundació.