Nous noms que sonen per rellevar Joe Biden en cas d’una hipotètica renúncia

Si Joe Biden decidís finalment abandonar el seu intent de ser reelegit com a president dels Estats Units els demòcrates necessitarien un nou candidat per mesurar-se a Donald Trump el 5 de novembre. La llista que es contempla als Estats Units per a aquest potencial relleu és llarga.

Kamala Harris

El consens és que l’actual vicepresidenta, de 59 anys, seria l’opció que el mateix Biden assenyalaria com a alternativa, però ni tan sols així estaria garantida la seva nominació i altres podrien entrar a la cursa i tractar de buscar la candidatura en la convenció de Chicago.

Filla d’acadèmics que van emigrar de Jamaica i l’Índia i graduada en dret, el 2011 es va convertir en la primera dona (i de color) triada com a fiscal general de Califòrnia. Cinc anys després va arribar al Senat. El 2020 va abandonar la seva cursa en les primàries demòcrates abans del primer vot i després va ser triada per Biden com a número

La seva vicepresidència ha estat grisa. Biden li va fer un mal servei en encarregar-li que fos la cara de les polítiques d’immigració, però va sumar els seus propis problemes, de l’artificialitat a pobres discursos.

Gretchen Whitmer

La governadora de Michigan és una estrella en ascens al Partit Demòcrata. Va aconseguir dues victòries contundents per al seu càrrec el 2018 i 2022 en un estat que, entre el grapat dels frontisses que acaben decidint les presidencials, serà també vital aquest novembre.

Va ser víctima d’un intent de segrest i assassinat per part d’una milícia d’extrema dreta.

Les seves mesures a favor de garantir el dret a l’avortament, de control d’armes o de protecció dels drets de la comunitat LGTBIQ+ pot atreure a progressistes però té també un historial que la pot fer atractiva per a moderats.

De 52 anys, casada, amb dues filles i tres fillastres, no ha ocultat les seves ambicions presidencials, encara que en els últims dies ha mostrat el seu suport a Biden (que la va tenir en la llista final de potencials vicepresidentes) i ha donat indicacions que no reptaria a Harris en la convenció.

Gavin Newsom

El governador de Califòrnia és un altre polític que abans que s’obrís la crisi de Biden tenia la seva vista clarament posada en les eleccions de 2028. De fet, si és el cas, ja quan va entrar a la vida pública el 1998 a nivell municipal va dir que volia ser president.

Vist com a agut i hàbil però també com a superficial i arrogant, ha construït una xarxa de donants i suports i ha elevat el seu perfil nacional amb actes com un debat que va protagonitzar amb Ron DeSantis. En aquesta cerca també ha anat moderant i portant cap al centre algunes de les seves propostes i polítiques però portaria el llast d’alguns problemes de Califòrnia, de la crisi de les persones sense llar fins a un elevadíssim dèficit.

Igual que Whitmer, defensa la continuïtat de Biden i també ha insinuat que no reptaria a Harris (amb la qual no podria anar com a vicepresident, perquè els dos candidats no poden ser del mateix estat).

Pete Buttitieg

L’actual secretari de Transport de Biden va irrompre en l’escena política nacional des de l’alcaldia de South Bend (Indiana) el 2020. En aquelles primàries, i abans que Biden aconseguís encarrilar la seva nominació a Carolina del Sud, gairebé guanya a Iowa i New Hampshire. Encara que en l’Executiu s’ha encarregat d’una cartera que ha viscut moments de crisis, s’ha provat com un dels millors comunicadors de l’Administració i ha plantat cara als republicans en diverses compareixences al Congrés o en aparicions a Fox News que fan les delícies dels demòcrates.

Gina Raimondo

La secretària de Comerç és una de les persones més preparades de l’Administració de Biden. L’antiga empresària i inversora va ser durant dos mandats governadora de Rhode Island, on va retallar impostos, va pujar el salari mínim, va garantir altres drets laborals i va ampliar les energies renovables.

Els seus crítics a l’estat la deien «la demòcrata de Wall Street» per altres mesures menys progressistes però és precisament una de les favorites del món empresarial. I en l’Executiu ha demostrat competència, ja sigui implementant la nova regulació sobre semiconductors, en la gestió de la relació comercial amb la Xina o en provar-se una dels qui millor entén la intel·ligència artificial.

Wes Moore

El governador de Maryland és una altra figura en ascens en el Partit Demòcrata. Negre, de 45 anys, és el prototip d’història de superació i talent. Va començar en un ‘college’ comunitari abans d’entrar a la John Hopkins i després guanyar una beca Rhodes per anar a Oxford. Va ser militar i va servir a l’Afganistan, va dirigir una fundació benèfica i va fer diners a Wall Street. Ha escrit cinc llibres i encara que té poca experiència en política, amb només any i mig en el càrrec, podria ser una injecció d’energia en la campanya.

J. B. Pritzker

De 59 anys, i membre de la família cofundadora de la cadena hotelera Hyatt, el governador d’Illinois és un milmillonari amb una gran fortuna que podria ajudar-lo en una campanya presidencial.

Com a governador ha avançat una agenda progressista que ha passat des de per la pujada del salari mínim al veto a les armes d’assalt i per la codificació del dret a l’avortament a Illinois després que el Suprem li derogués la protecció constitucional al dret, declarant l’estat santuari per a dones que necessiten interrompre els seus embarassos.

Josh Shapiro

The Washington Post ha descrit el governador de Pensilvània com una de les estrelles en ascens «més intrigants» en la formació. Encara que només porta un any i mig en el càrrec (després d’haver estat fiscal general i després de diversos mandats com a congressista estatal i altres càrrecs), aquest polític de 51 anys ha aconseguit una cosa inusual entre els demòcrates: aconseguir l’aprovació de tres de cada 10 votants que fan costat a Trump

Michelle Obama

Malgrat haver deixat clar que no té cap intenció de presentar-se, ni de tornar a Washington, l’esposa de Barack Obama no pot evitar que el seu nom entri, si no en totes les travesses, en totes les llistes de desitjos dels demòcrates. És una fantasia que es recolza en la seva popularitat (la més alta que ha tingut una ex primera dama des de Lady Bird Johnson).

També, en els resultats que aquesta dona de 60 anys que es va graduar a Princeton i Harvard obté en sondeigs que plantegen possibles duels amb Trump. Ella és l’única que guanya amb contundència al republicà, per 50% enfront de 38% segons una enquesta de Reuters/Ipsos.