Les conseqüències de la guerra
Fotos de nens a Gaza: el safari del dolor?
El mateix dia que es fa pública la mort de cinc periodistes per un bombardeig d’Israel, reporters i activistes humanitaris discuteixen sobre el suposat profit que obtenen els mitjans de les víctimes
Dues amigues metgesses, la Bea i la Gracia, m’interpel·len sobre la cobertura informativa de la crisi humanitària a la franja de Gaza. Em pregunten si realment és necessari difondre imatges de nens i adolescents desnodrits, al límit de l’agonia. Les respostes que, de manera automàtica, activem els periodistes en aquestes ocasions és que l’opinió pública ha de veure què està passant al món; que la nostra feina consisteix precisament a mostrar els fets de manera neutral, per molt dolorosos o desagradables que siguin els vídeos o les fotografies; i bla, bla, bla. No els hi contesto res d’això, perquè crec que la Gracia i la Bea tenen raó.
Des de l’inici de la guerra, el Govern israelià ha obstaculitzat les solucions per proporcionar ajuda internacional als residents en aquesta zona, on només hi ha un hospital en funcionament al complet. Els efectes del desastre, que són terribles per a la població adulta, resulten especialment crus per els per als infants. O, paradoxalment, per als informadors , ja que l’Exèrcit israelià va matar diumenge el conegut periodista palestí Anas al-Sharif, reporter del canal qatarià Al-Jazera en un bombardeig que va costar la vida a quatre reporters més de la cadena.
Una companya de l’organització no governamental (ONG) Metges sense fronteres, la Maria, em recorda que el suposat repartiment d’aliments a les víctimes de la regió és una massacre sistemàtica i escassament encoberta. Els tècnics d’una altra ONG de referència mundial, Save the Children, calculen que el retard en l’educació dels nens de Gaza és d’uns cinc anys. Aquests són «els models involuntaris dels fotògrafs occidentals», em retreu la Bea, una de les doctores. Que sí, que sí, la situació és horripilant, esfereïdora. «I com es representa?», m’interroga la Gracia, la seva col·lega. Doncs amb unes instantànies tècnicament impecables i plàsticament tràgiques que, sens dubte, guanyaran els primers premis dels festivals, certàmens, concursos i congressos de 2025, 2026...
Aquests punts suspensius ens suspenen tant als periodistes com als autoproclamats experts. No és dolent aconseguir reconeixements professionals, al contrari. Al nostre sector, únicament els critiquen aquells que no n’han obtingut mai cap. Amb tot, convé reflexionar sobre el material gràfic que denuncien les amigues metgesses que em van abordar sense previ avís. Llavors em ve al cap un dels fotògrafs més controvertits -i intel·ligents- del panorama actual, Martin Parr. Ell ho expressa millor que ningú: «Hi ha una gran hipocresia en els anomenats reportatges humanitaris». Com addueix aquest referent mundial, en general aquell(e)s que cobreixen les guerres fan unes fotos que els retratats no veuran mai. No treballen sobre incidents o esdeveniments amb víctimes, activistes, ciutadans, professionals, sindicalistes, empresaris, polítics o gestors amb els quals coincidiran al col·legi dels fills, la cua del supermercat, al pavelló municipal o a l’aparcament del cinema.
Un col·lega de la Creu Roja Internacional, el Juan, ja em va fer pensar sobre «la desgràcia remota» com a matèria primera per al «lluïment periodístic» anys enrere. Potser ell ho ha oblidat, però tots dos vam conversar llargament sobre la naturalesa dels retrats de Parr després de visitar per separat una exposició del britànic al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). L’artista és famós per reproduir la lletjor del dia a dia de la decrèpita societat occidental: cossos massa normals en platges saturades i piscines de malson, àpats que recuperen la veritat que oculten Instagram o TikTok, supermercats que disparen el colesterol, parelles tan avorrides que desencadenen la identificació automàtica dels espectadors.
Martin Parr, que sempre ha estat desautoritzat per l’elit intel·lectual a causa de la seva «hipocresia», no nega quina és la seva motivació. Se sent molt lluny de les figures grotesques que immortalitza. Allò que l’enerva és que els presumptes reporters de guerra no admeten que la seva raó de ser és la mateixa: la vanitat que s’alimenta de l’èxit i els aplaudiments. Importa poc que algun(a) d’ell(es) hagi gaudit de la protecció de les tropes que han ferit, mutilat o assassinat els cossos que han enfocat, retallat i editat amb el seu Mac, afegeix el Jacques, periodista francès ja jubilat. «De vegades -em respon per telèfon des de París-, em fa l’efecte que són fotos de la revista National Geographic. La diferència és que hi surten persones, no pas muntanyes, selves, plantes o animals». I encara insisteix: «Són safaris del patiment humà». «Què caldria fer, doncs?», replica l’Alex, reporter gràfic anglès que ha cobert com a free lance un ampli catàleg d’esdeveniments i catàstrofes, des de partits de futbol fins a terratrèmols.
«Hauríem d’entregar un producte deficient, com les últimes imatges que es conserva dels dictadors Muamar el Gadafi (Líbia, 2011) o Sadam Hussein (Iraq, 2007)? La notícia televisiva sobre l’execució de Nicalae i Elena Ceacescu és encara més crua. El problema és que la seqüència es veu antiga i les imatges actuals estan tractades amb una tècnica exquisida», proclama el britànic en defensa del seu col·lectiu mitjançant una nota de veu de Whatsapp. La cap de fotografia d’aquest diari, Mireia Arso, assenyala: «Fàtima Hassouna, fotoperiodista de Gaza, va deixar escrit en el cas que la seva mort arribés, que les seves fotos no fossin enterrades. Durant divuit mesos, va documentar com el seu país i els seus veïns s’ensorraven dia a dia, i ella no serà guanyadora de cap premi. Documentar és necessari i obligat. Obviar determinades situacions, per dures que siguin, tampoc seria acceptable».
Els professionals entrevistats per a aquesta peça s’han expressat a títol personal, no com a portaveus en representació de les seves respectives institucions.
