Judici als Pujol
Els Pujol presenten un llibre de Banca Catalana i un BOE per demostrar l’origen lícit dels diners a Andorra
L’advocat de quatre fills de l’expresident presenta noves proves per intentar acreditar que els fons procedien del llegat de l’avi Florenci Pujol a l’estranger
J. G. Albalat
La sessió d’aquest dimarts del judici per la fortuna oculta de la família Pujol s’ha reprès amb les qüestions prèvies que va plantejar l’advocat Pau Ferrer, en nom de Mireia, Marta, Oleguer i Pere Pujol, quatre dels set fills de l’expresident, i que es va encomanar al BOE i a un llibre sobre Banca Catalana (Banca Catalana, más que un banco, más que una crisis’, escrit per tres periodistes), que va fer fallida el 1982, cosa que va donar lloc a una querella contra l’expresident català que va acabar arxivada.
Amb ells mira de demostrar que els diners a Andorra procedien de l’herència que va deixar a la família l’avi Florenci Pujol, cosa que serviria per negar l’origen il·lícit dels diners i amb ell el delicte de blanqueig de capitals. Tant el llibre com el BOE se centren en Florenci Pujol, amb l’objectiu d’acreditar que la fortuna procedia d’una herència. El primer explica que el pare de l’expresident català, fundador de Banca Catalana, es va dedicar al contraban de divises durant el franquisme. «És una investigació periodística», ha recalcat el lletrat.
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aportat, del 1985, recull una llista de contribuents sancionats o investigats por tinença d’actius a l’estranger, entre els quals es troba Florenci Pujol, pare de l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Soley. Aquests fons, segons la defensa de la família de l’exmandatari, van ser els que van acabar en comptes corrents a Andorra.
La procedència dels diners
L’esforç de la família Pujol a aclarir la procedència dels diners resulta clau perquè existeixi el blanqueig o no. I ha anat acompanyat pels dels advocats dels empresaris, que han insistit que quan Anticorrupció diu que el seu origen és «desconegut» els genera indefensió. El lletrat Pau Ferrer, en nom de quatre dels fills de Pujol, ha presentat al tribunal documentació tributària d’aquests i ha insistit en les seves al·legacions en la «lesió del dret de defensa» per la «falta de concreció» de l’acusació del fiscal, un argument repetit per les defenses.
En aquesta línia, Luis Jordana de Pozas, advocat de Bernardo Domínguez, l’empresari mexicà que va fer negocis amb Jordi Pujol Ferrusola, s’ha preguntat: «Si els fons són desconeguts, ¿quin és l’antecedent del delicte de blanqueig? Exactament cap, cap, cap». Fermín Morales, defensor de Francesc Robert, exdirector de la TV d’Andorra vinculat a Jordi Pujol Ferrusola, ha recordat que la justícia del país veí va excloure que les comissions rogatòries que contestava es poguessin utilitzar per perseguir els delictes de frau fiscal i blanqueig. «No hi havia una homogeneïtat legislativa entre els dos Estats respecte al blanqueig», ha remarcat.
Per la seva banda, José María Fuster-Fabra, en nom de l’empresari Josep Mayoral, ho ha expressat de manera similar, després d’assenyalar que el que en principi «semblava un delicte de tràfic d’influències es va acabar convertint en un delicte de blanqueig de capitals, que s’ha convertit en una espècie de comodí del públic», sempre acompanyat del d’associació il·lícita. La resta d’advocats defensors han al·legat també la presumpta vulneració de drets fonamentals i la prescripció del delicte pel pas del temps.
Operació Catalunya
En aquesta sessió, l’operació Catalunya ha aparegut de la mà de l’advocat Óscar Morales, codefensor de l’empresari Luis Delso juntament amb José Antonio Choclán. El lletrat ha recordat l’únic episodi de les pràctiques si més no controvertides de la policia durant el Govern de Mariano Rajoy que ha acabat en condemna: la introducció d’un ‘pendrive’ d’origen dubtós en el cas Pujol pel qual era director adjunt policia, Eugenio Pino. Totes les defenses han sol·licitat la nul·litat de les interlocutòries d’entrada i registre realitzats en la causa, i han apel·lat a la prescripció dels delictes imputats, fins i tot en el cas que fossin considerats continuats.
L’advocat Diego Artacho, defensor de l’empresari català Carles Sumarroca Claverol, ha denunciat la «persecució» a què ha sigut sotmesa la seva família, començant pel pare de l’acusat, Carles Sumarroca Coixet, un dels fundadors de Convergència Democràtica (CDC), al costat de l’expresident Jordi Pujol. El lletrat ha aportat informació «rellevant» sobre aquestes maniobres sobre la família Sumarroca, que, al seu entendre, va ser investigada per ser amics de la família Pujol. En aquest sentit, ha precisat que malgrat les declaracions del financer català Javier de la Rosa que van relacionar en el seu dia Carles Sumarroca pare amb Banca Catalana, es va sobreseure el procediment després de sis anys d’investigació. I ha assegurat que certs elements que podien correspondre al pare s’atribueixen ara al seu fill.
El lletrat Emilio Zegrí, que representa l’empresari Carles Vilarrubí, també ha precisat que s’ha produït vulneració de drets fonamentals i ha protagonitzat una petita picabaralla amb el president del tribunal que l’ha interromput i li ha dit: «Em sembla clarament ineficaç tot el que està dient». A la qual cosa el lletrat ha respost que les seves qüestions prèvies no han de dependre de l’hora que li toqui intervenir. Ha sigut l’últim a intervenir. Demà ho farà el fiscal i l’advocacia de l’Estat.
