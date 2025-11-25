López Rupérez insisteix a allargar fins als 18 anys l’educació obligatòria
Olga Pereda
Doctor en Ciències Físiques, Francisco López Rupérez dirigeix la càtedra de Polítiques Educatives de la Universitat Camilo José Cela (Madrid). És un dels més acèrrims defensors de l’extensió de l’educació obligatòria i gratuïta fins als 18 anys. L’ha estat reclamant des del 2015, quan el Consell Escolar de l’Estat –organisme que ell presidia en aquella època– va aprovar per unanimitat incloure-la en el seu informe anual com una de les propostes per millorar el sistema educatiu. En el seu últim informe, l’òrgan consultiu del Govern continua reclamant la mesura.
L’extensió de l’educació obligatòria fins als 18 anys (com va aprovar Portugal el 2009) i l’extensió de l’FP bàsica (a la qual es pot accedir sense haver acabat 4t d’ESO) són dues receptes que López Rupérez va oferir al fòrum Espanya 360 per combatre un dels grans problemes del sistema educatiu d’Espanya: l’abandonament escolar primerenc. És a dir, el gruix de ciutadans entre els 18 i els 24 anys que, a tot estirar, tenen l’ESO i no han continuat estudiant (també hi estan inclosos els que ni tan sols la tenen). Actualment, Espanya deté un dels percentatges més elevats d’abandonament: 13% davant el 9,3% de la mitjana europea. «L’abandonament educatiu és l’avantsala de l’atur», va sentenciar el professor universitari en un diàleg amb el director d’El Periódico de España, Armando Huerta, titulat El repte de l’educació: cap a una política d’Estat.
López Rupérez va insistir que les polítiques educatives han d’estar basades en l’evidència científica i no en la ideologia. L’educació requereix, segons la seva opinió, una política educativa d’Estat per corregir les desigualtats territorials. També va reclamar polítiques per gestionar el talent a l’hora de contractar professors de secundària. «Cal fer atractiva la professió docent. La qualitat del professorat determina la qualitat de l’aprenentatge dels alumnes», va afirmar.
