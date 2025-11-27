Cas Koldo
La Fiscalia Anticorrupció demana l’ingrés a presó d’Ábalos
La defensa s’oposa a l’ingrés a la presó de l’exministre perquè, atesa la seva condició de diputat
Cristina Gallardo
El fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, ha sol·licitat l’ingrés a presó de l’exministre José Luis Ábalos durant la vista breu celebrada aquest dijous al Tribunal Suprem que ha sigut convocada per l’instructor del cas Koldo, efecte de resoldre sobre la modificació de les mesures cautelars» que ja pesen sobre ell. A les 12.30 està citat Koldo per a la mateixa diligència.
L’exministre va arribar a la seu de l’alt tribunal primerenc, gairebé tres quarts d’hora abans de l’hora a què havia sigut citat pel magistrat Leopoldo Puente, portant una petita motxilla de cuir marró. La seva compareixença es va estendre uns quaranta minuts. La citació es produeix en el marc de la causa per la qual tots dos han sigut ja processats per l’adjudicació presumptament fraudulenta de contractes milionaris per a compra de mascaretes que es va realitzar des del Ministeri de Transports a l’empresa Soluciones de Gestión.
Es valorarà en tot cas si han d’entrar a la presó després de conèixer les peticions de presó que han posat sobre la taula la Fiscalia Anticorrupció i també les acusacions populars, ja que aquestes últimes han avançat que ho sol·licitaran. Fins ara només pesava sobre Ábalos la prohibició de sortir del país, l’entrega de passaport i les compareixences periòdiques davant un jutge que ja pesen sobre els investigats.
En concret, la fiscalia reclama 24 anys de presó per a Ábalos i 19 anys i mig per a Koldo per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, suborn, tràfic d’influències, malversació i ús d’informació privilegiada. El Ministeri Públic també demana que se’ls condemni a pagar una multa d’uns 3,9 milions d’euros. Per la seva banda, les acusacions populars sol·liciten penes de 30 anys de presó per a Ábalos i Koldo. A tots dos els atribueix els mateixos delictes que assenyala la fiscalia i n’afegeix dos més: prevaricació i falsedat en document oficial.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
- Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill