RTVE reitera el no d’Espanya a Eurovisió si Israel participa en el concurs: “Calen més mesures”
La Unió Europea de Radiodifusió votarà les noves mesures i la participació d'Israel en una assemblea al desembre
Alba Giraldo
RTVE ha reiterat que Espanya no participarà en el Festival d’Eurovisió 2026 si Israel continua present al certamen musical, que se celebrarà el pròxim mes de maig a Viena, segons ha confirmat José Pablo López, president de la Corporació, en la seva compareixença a la comissió mixta de control parlamentari del Congrés i del Senat. “La posició de RTVE no s’ha vist alterada”, ha sentenciat. El passat 16 de setembre, el Consell d’Administració de la cadena pública va aprovar la retirada del festival si es mantenia la participació d’Israel en la pròxima edició. Arran d’aquesta decisió, països com Eslovènia, Irlanda, els Països Baixos i Islàndia també van anunciar la seva sortida.
“Mantenim la mateixa posició que fa uns mesos, quan vam dir que la presència d’Israel era insostenible per dos motius”, ha exposat López. En primer lloc, pel “genocidi a Gaza”. “Els drets humans no són un concurs i això ho hem de tenir en compte”, ha afirmat. En segon lloc, segons el president d’RTVE, Israel ha incomplert de manera “sistemàtica” les normes del propi certamen. “Ha intentat influir en el resultat, almenys en els dos últims anys, i no ha estat sancionat”, ha remarcat.
Canvis en les normes
Per ara, la UER ha revelat alguns canvis en les regles de votació a partir de la pròxima edició, a Viena, “dissenyats per reforçar la confiança, la transparència i la participació de l’audiència”, va assegurar l’organització del certamen. “Hem escoltat i hem actuat”, va dir el director d’Eurovisió, Martin Green. “La neutralitat i la integritat del Festival d’Eurovisió són de summa importància per a la UER, els seus membres i tots els nostres públics. És essencial que la imparcialitat del concurs estigui sempre protegida”, va afegir.
“El director general de la UER, Noel Curran, m’ha enviat una carta en què reconeix que, gràcies a la pressió d’RTVE, s’adoptaran diverses mesures per intentar evitar les ingerències”, ha explicat López. “Per a Israel, el concurs és molt més que això i té una deriva política important”, ha apuntat. Tot i això, segons el president d’RTVE, “aquestes mesures no són suficients ni garanteixen que la ingerència d’un govern com Israel o qualsevol altre país no pugui tornar a produir-se”. “La UER sap que aquestes mesures són un avenç”, ha admès, però, de moment, “deixen Israel sense sanció”, ha afegit.
Noves mesures
La Unió Europea de Radiodifusió (UER), organisme responsable del festival, celebrarà una assemblea els pròxims 4 i 5 de desembre, en què es votaran les noves mesures i es prendrà una decisió sobre la participació d’Israel. La posició d’RTVE en aquesta assemblea és clara: “Calen més mesures, i aquest és el plantejament que portarem a l’assemblea. El que demanàvem fa cinc mesos és el mateix que tornem a demanar ara”.
Entre les novetats proposades per la UER, destaca que el nombre màxim de vots del televot de pagament es reduirà de 20 a 10. L’organització també ampliarà els sistemes de seguretat i “prevenció d’activitats de votació sospitoses o coordinades” per detectar “patrons fraudulents”. A més, es recuperarà el vot del jurat professional durant les semifinals i s’incrementarà el nombre de jurats per país de cinc a set persones.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets