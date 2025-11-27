Fòrum Espanya 360
Salvador Illa: «Catalunya no exerceix de centrifugadora de recursos, actua com a palanca de desenvolupament»
El president de la Generalitat defensa que la proposta per reformar el sistema de finançament autonòmic «beneficia les comunitats» en el seu conjunt i insisteix en l’ordinalitat com a part dels seus «ciments»
Iván Gil
La col·laboració entre regions per impulsar la «prosperitat compartida» i el paper de Catalunya «com a palanca de desenvolupament, no com a imant extractor». El
, ha apel·lat a fomentar les sinergies amb altres comunitats en diferents matèries, com el vehicle elèctric o la pesca, durant la seva intervenció aquest dijous en la tercera jornada del
. Des de l’apel·lació al fet que «Catalunya no exerceix de centrifugadora de recursos», sinó «al contrari». Això és, que «impulsa la prosperitat de les economies del seu entorn» i «genera oportunitats que s’estenen, no que s’acaparen».
El president de la Generalitat ha apostat en aquesta línia per la reforma del model de finançament autonòmic i ha insistit que entre els seus «ciments» hi ha d’incloure l’ordinalitat. Un principi que de moment no garanteix el Ministeri d’Hisenda. «Tot aquest compromís compartit que estem desplegant des de Catalunya requereix, és clar, dels recursos necessaris», ha apostat. A més, ha esmentat com a part de l’arquitectura bàsica del nou model, la suficiència financera i corresponsabilitat fiscal, la solidaritat i la transparència. La intenció d’Hisenda és presentar la seva proposta de reforma a mitjans del mes de febrer vinent, com va traslladar durant la celebració de l’últim Consell de Política Fiscal i Financera.
Des de la màxima que «si a Catalunya li va bé, a Espanya li va bé», el president no ha deixat de posar en valor el lideratge a favor de tots. Fins i tot quan des de la Generalitat s’aposta per l’oficialitat del català, gallec i eusquera a la UE, Illa ha defensat que «estem defensant el dret dels 20 milions d’espanyols que vivim en territoris amb llengües cooficials i també el patrimoni cultural de tots perquè la nostra diversitat lingüística és patrimoni de tots».
Catalunya no és només la comunitat amb més pes industrial d’Espanya, com es va encarregar de destacar el president de la Generalitat, sinó que representa el volum d’exportacions més gran, aporta gairebé el 18% d’afiliats a la Seguretat Social i té el volum d’empreses actives. Prop de 603.000, un 1,9% més que el 2023.
