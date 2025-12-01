Comunitat Valenciana
El PP nomena Mazón portaveu d’una comissió de les Corts que no es reuneix amb un extra de 8.879 euros a l’any
L’expresident és designat per a la comissió de reglament, amb un extra de 634 euros al mes en 14 pagues, mentre que el PSPV censura que, en lloc de treure-li l’acta de diputat, Pérez Llorca «el premia»
José Luis García Nieves
El nou diputat ras del grup popular, Carlos Mazón, no ho serà tant. El síndic del PP a la cambra autonòmica, Nando Pastor, ha registrat un escrit a la taula de les Corts en què informa de diversos canvis en el grup derivats de la sortida del president i del nomenament de Juanfran Pérez Llorca, fins ara portaveu, com a nou cap del Govern valencià.
El canvi més rellevant és que el diputat Mazón serà nou membre de la comissió de reglament, a més de portaveu del PP en aquesta comissió. A efectes pràctics, no suposarà un gran canvi ni una càrrega de treball més gran en el dia a dia de l’expresident, ja que aquesta comissió, literalment, no es reuneix gairebé mai.
No es tracta d’una comissió legislativa. En dos anys i mig d’aquesta legislatura, la comissió de reglament no ho ha fet ni una sola vegada. Únicament aborda els canvis en el reglament de les Corts, que es fan molt de tant en tant. Ara mateix, de fet, hi ha en marxa una modificació, però s’ha presentat per lectura única, amb la qual cosa anirà directament al ple, sense passar per la comissió.
El que sí que suposarà per a Carlos Mazón és un canvi en els seus ingressos. Amb la nova situació, l’excap del Consell passa a ingressar uns 8.879,78 euros més a l’any, en brut, atenent l’extra de 634,27 euros que perceben els portaveus de comissió.
