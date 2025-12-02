Manresa arriba als 80.692 habitants i Igualada als 42.449, segons l'INE
Cunit, l’Hospitalet de Llobregat i Alcarràs, són les poblacions grans que més població han sumat en un any
Pau Cortina (ACN)
Manresa ha arribat als 80.692 habitants, segons el cens municipal a 1 de gener del 2025, de l’INE (Institut Nacional d'Estadística), que s'ha donat a conèixer aquest dimarts. Amb un creixement d'un 1,2% respecte al 2024, la capital del Bages se situa com la 16a ciutat més poblada de Catalunya. També creix Igualada, que ja ha assolit els 42.449 habitants (un 1,7% més que fa un any) i ocupa el 30è lloc del rànquing català. Per contra, Sant Jaume de Frontanyà torna a ser el terme municipal menys poblat de Catalunya, amb 25 habitants.
Totes les capitals de comarca de l'àmbit de Regió7 creixen. Berga, un 2%, fins als 17.539 habitants; Solsona, un 3,7%, fins als 9.741; Moià, un 1,4%, fins als 6.807; Puigcerdà, un 0,1%, fins als 10.053; la Seu d'Urgell, un 1,9%, fins als 13.003; i Prats de Lluçanès, un 2,3%, fins a 2.759.
De les dades de l'INE se'n desprèn que Cunit (Baix Penedès) és el municipi de més de 10.000 habitants que més va créixer l’any passat. La seva població va augmentar un 3,5% i supera per primera vegada els 16.000 veïns. En un percentatge semblant hi ha municipis d’una dimensió similar, com Mont-roig del Camp (Baix Camp), que ja en té més de 14.500, o Alcarràs (Segrià), que arriba als 10.556. L’altra localitat gran amb un major creixement l’any passat és l’Hospitalet de Llobregat, amb gairebé 10.000 persones més i un total de 292.161.
Creixements més importants
Segons el darrer cens anual de població de l’INE, amb dades fins a l’1 de gener de 2025, la població va créixer el darrer any en 617 municipis catalans (l’any passat ho va fer en 620), fins a un 12% en els casos més extrems que són els de municipis molt petits (com la Vajol, a l’Alt Empordà, o Sant Pere Sallavinera, a l’Anoia) on l’arribada de pocs veïns impacta molt en la població total.
Pel que fa als municipis mitjans i grans (de més de 10.000 habitants), com s’ha dit, Cunit, l’Hospitalet de Llobregat, Alcarràs i Mont-roig del Camp són els municipis que més població han guanyat l’últim any.
Entre els grans, de més de 50.000 habitants, l’Hospitalet també és el que més creixement percentual de població ha experimentat (+3,49%), i ha guanyat 9.862 veïns, el segon creixement més gran del país en nombres absoluts després de Barcelona, que l’any passat va guanyar 27.039 conciutadans (un 1,6% d’increment) i es va situar per sobre dels 1,7 milions de persones.
Amb aquestes dues grans urbs, hi ha tres ciutats més que han guanyat més de 3.000 habitants en el darrer any. Són Sabadell, que en te ara 223.589 (+1,3), Terrassa, que arriba als 232676 (1,9% més) i Badalona, que se situa en 230.642 habitants (+1,92%). Un únic municipi dels 24 més poblats de Catalunya ha perdut població a 1 de gener de 2025. És Sant Cugat del Vallès, que ha perdut gairebé 700 veïns (-0,7%), i té actualment una població de 97.959 habitants.
Catalunya: 8,12 milions d’habitants
L’augment majoritari de la població (en dos terços dels municipis) va empènyer el creixement de la població general del país el darrer any. Segons el mateix cens, el creixement va ser gairebé idèntic a l’any anterior (un 1,4%), i així el nombre d’habitants de Catalunya es va situar en els 8,12 milions d’habitants a 1 de gener del 2025.
Retrocés en 300 municipis, la majoria molt petits
La població va retrocedir en 301 municipis catalans, però cal dir que només un centenar ha perdut més d’un 2% dels seus habitants, i que aquestes poblacions són gairebé totes localitats de menys de 1.000 habitants, com Madremanya (Gironès), Ciutadilla (Urgell), Farrera (Pallars Sobirà), Gisclareny (Berguedà) o Sobremunt (Lluçanès), aquest darrer, el poble de Catalunya que més població ha perdut (en percentatge): gairebé un 12% dels seus habitants (de 101 veïns l’any passat, a 89 a 1 de gener de 2025).
No és, però, el municipi menys poblat. En aquest altre rànquing, hi apareix Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà), que torna a ser a la cua dels pobles catalans en nombre d’habitants amb tan sols 25 (un més que en el darrer cens), seguit de Gisclareny (Berguedà, 28 veïns), la Febró (Baix Camp, 35), Cava (Alt Urgell, 38) i Forès (Conca de Barberà, 39).
