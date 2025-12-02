Mesures de contenció
Eliminar tots els senglars en un radi de sis quilòmetres, el pla de la Generalitat per contenir la pesta porcina
El protocol ordena capturar tots els exemplars que sobrevisquin als contagis a la zona d’infecció i una reducció dràstica de la població a l’anell de vigilància que s’estén fins a Barcelona
Jordi Ribalaygue
Als 400 agents desplegats a la província de Barcelona davant el brot de pesta porcina africana se’ls marca un objectiu clar: prevenir que la malaltia extremadament letal en porcs s’expandeixi fora de la zona delimitada des de terrenys pròxims al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, on es van localitzar els primers senglars morts després de ser infectats. L’operació que mobilitza Agents Rurals, soldats de la Unitat Militar d’Emergències i altres cossos se centra per ara a impedir la dispersió dels contagis després de detectar-se’n els primers casos, però ha d’acabar comportant que no quedi ni un sol senglar en els sis quilòmetres entorn dels llocs on es van trobar els cadàvers d’exemplars a què es va transmetre el virus i que disminueixi la població de l’espècie al radi de seguretat, que inclou fins a 20 quilòmetres al voltant de la zona zero.
Així figura en el pla de contigència davant la pesta porcina africana del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, l’última revisió del qual data de l’1 d’octubre passat. El document estableix que, a partir que amaini la primera etapa de l’alarma, haurà d’eliminar-se la presència de porcs salvatges dins del tram delimitat en què s’ha restringit l’accés a camins de muntanya i paratges naturals.
«Una vegada que dins de la zona infectada hagi passat la fase de més virulència i quan es vegi que disminueix la mortalitat, s’hauran de capturar els senglars que quedin vius a la zona amb mètodes que evitin la seva dispersió», diu el protocol elaborat pel servei de sanitat animal de la conselleria. La norma puntualitza que «les batudes no són aplicables» i la intervenció ha de ser quirúrgica en tot cas. «Els tiradors hauran d’anar amb compte que el tret permeti abatre l’animal de manera immediata», concreta. La mateixa directriu afegeix que «cal garantir el mínim de dispersió i que no quedi cap animal ferit» al fer-lo presa.
Així doncs, s’ha de deixar sense senglars un ampli contorn a prop de Barcelona i dins del Vallès Occidental, incloses parcel·les de localitats com Sabadell, Sant Cugat i Cerdanyola, el presumpte origen de la infecció. De moment, el pla decreta la «prohibició total de la caça de senglar» i «de la resta d’espècies cinegètiques, tant de caça major com menor, així com la pesca continental» dins del perímetre on s’estén el cordó sanitari després de confirmar-se els positius per pesta porcina africana.
A part, assenyala que «l’ajuda de gossos es descarta» per complir la tasca, excepte en cas d’estar «especialment ensinistrats per detectar cadàvers i que estiguin conduïts per personal adequadament format» per evitar que els gossos toquin les restes. A la franja considerada d’alt risc, els objectius són «evitar que el virus es dispersi accidentalment» a sectors lliures de pesta porcina africana, confinar els senglars, obstaculitzar els contactes entre grups d’exemplars i traslladar els cadàvers d’animals contagiats per destruir-los en condicions de bioseguretat.
Disminució dràstica
Sense arribar a imposar que s’erradiqui tota la població de l’animal, el reglament de la Generalitat estipula que s’ha de «reduir dràsticament la densitat de senglar» en el segon anell de protecció. És la declarada zona de vigilància que comprèn el flanc de la serra de Collserola que pertany a Barcelona, entre altres poblacions. La disminució d’exemplars –denominada «buidatge sanitari»– es planteja per «minimitzar el risc de contacte amb senglars infectats» i requereix que es redacti un pla «al més aviat possible» per portar-la a la pràctica.
El pla de contingència aclareix que «es podrà comptar amb la col·laboració de caçadors per portar a terme aquesta mesura» destinada a rebaixar la proliferació de senglars. Per a això, s’haurà d’avaluar «com abatre el màxim d’individus, causant el mínim moviment dels animals cap a zones adjacents» per atenuar el perill de disseminar el virus. Al seu torn, es precisa evitar que els senglars es desplacin del cercle de vigilància al d’infecció i a la inversa perquè la malaltia no es propagui.
Les incursions de grups de porcs salvatges en zones residencials (i la brutícia i la molèstia que generen) són un habitual mal de cap als barris de muntanya de Barcelona i altres punts de l’àrea metropolitana, si bé s’ha mitigat respecte a anys enrere. Partint de les batudes de caça, el parc natural de Collserola va estimar una densitat mitjana de 9,1 senglars per quilòmetre quadrat dins del seu territori el 2024, mentre ascendia a 12,5 exemplars per quilòmetre quadrat el 2022.
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
- Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa