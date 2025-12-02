Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Govern i sindicats pacten més places de bombers, forestals, personal de presons i de l'Agència Tributària

Un dels objectius de l'Executiu català és autoritzar jubilacions parcials anticipades de plantilla laboral i de funcionaris

Bombers, en acció, en una imatge d'arxiu

Bombers, en acció, en una imatge d'arxiu / Mireia Arso / RG7

R. Tortosa

Manresa

Més bombers, més agents forestals, més personal de presons i una ampliació de la plantilla de l'Agència Tributària de Catalunya. Això és el que han pactat el Govern i els sindicats representats a la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat aquest mateix matí. Ho han acordat per unanimitat i el sistema mitjançant el qual es plasmarà l'acord serà l’oferta d’ocupació pública parcial complementària 2025. En concret, s'inclouen 542 places dels cossos de seguretat, de prevenció i extinció d’incendis, d’execució penal, personal de l’Agència Tributària, personal d’administració i tècnic i personal laboral.

L'Executiu ha proposat a la Mesa General de Negociació aquesta oferta extraordinària per les necessitats de personal sobrevingudes després de l’aprovació de l’oferta d'aquest any, el mes d’abril. L'increment respon a factors diversos, ja que es vol augmentar la capacitat operativa dels bombers i els forestals, es pretén desplegar en condicions el nou "finançament singular" i s'aspira a "autoritzar les jubilacions parcials anticipades del personal laboral" i d'altres llocs de funcionaris o contractats. 

Així, l’oferta complementària inclou:

  1. 247 places per al cos de Bombers
  2. 77 places a l’Agència Tributària de Catalunya
  3. 74 places d’execució penal
  4. 65 places per al cos d’Agents Rurals
  5. 57 places per cobrir les jubilacions parcials del personal laboral
  6. 22 places de personal d’administració i tècnic i personal laboral

Amb aquesta mesura, el Govern haurà completat un total de 8.438 places per a 2025.

