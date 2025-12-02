Govern i sindicats pacten més places de bombers, forestals, personal de presons i de l'Agència Tributària
Un dels objectius de l'Executiu català és autoritzar jubilacions parcials anticipades de plantilla laboral i de funcionaris
Més bombers, més agents forestals, més personal de presons i una ampliació de la plantilla de l'Agència Tributària de Catalunya. Això és el que han pactat el Govern i els sindicats representats a la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat aquest mateix matí. Ho han acordat per unanimitat i el sistema mitjançant el qual es plasmarà l'acord serà l’oferta d’ocupació pública parcial complementària 2025. En concret, s'inclouen 542 places dels cossos de seguretat, de prevenció i extinció d’incendis, d’execució penal, personal de l’Agència Tributària, personal d’administració i tècnic i personal laboral.
L'Executiu ha proposat a la Mesa General de Negociació aquesta oferta extraordinària per les necessitats de personal sobrevingudes després de l’aprovació de l’oferta d'aquest any, el mes d’abril. L'increment respon a factors diversos, ja que es vol augmentar la capacitat operativa dels bombers i els forestals, es pretén desplegar en condicions el nou "finançament singular" i s'aspira a "autoritzar les jubilacions parcials anticipades del personal laboral" i d'altres llocs de funcionaris o contractats.
Així, l’oferta complementària inclou:
- 247 places per al cos de Bombers
- 77 places a l’Agència Tributària de Catalunya
- 74 places d’execució penal
- 65 places per al cos d’Agents Rurals
- 57 places per cobrir les jubilacions parcials del personal laboral
- 22 places de personal d’administració i tècnic i personal laboral
Amb aquesta mesura, el Govern haurà completat un total de 8.438 places per a 2025.
