Mazón cobrarà un plus de 634 euros al mes per estar en una comissió que no es reuneix
El PPCV li dona un càrrec parlamentari a hores de la presa de possessió del seu successor, Pérez Llorca / "L’expresident no va estar desinhibit el 29-O", assegura el seu excap de gabinet
José Luis García Nieves / Diego Aitor San José
El PP va anunciar ahir una sèrie de canvis dins de la seva estructura organitzativa al Parlament autonòmic. I dins dels canvis, Carlos Mazón, que continuarà com a diputat de les Corts, es converteix en portaveu d’una comissió, cosa que a la pràctica li suposarà una pujada de sou de gairebé 9.000 euros. Aquest premi va causar sorpresa, sobretot, pels temps. Es van tramitar els canvis a escasses hores que avui Juanfran Pérez Llorca prengui possessió com a nou cap del Consell, i en un context en el qual, a més, està mirant d’articular un acostament amb les associacions majoritàries de víctimes.
La decisió, com podria esperar-se, no ha caigut bé en unes entitats que precisament estan reclamant al PP que demani a Mazón la seva acta de diputat perquè deixi de ser aforat judicialment. "No és que no li demanin l’acta, que de manera incomprensible mai hauria de ser personal, sinó del partit, perquè no són llistes obertes. És que a sobre el premien", lamentava ahir Rosa Álvarez, presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la dana.
"Són gestos molt lletjos", va assenyalar amb referència a aquesta decisió del PP o a la campanya en tanques publicitàries que emplaça els ciutadans a respectar les alertes meteorològiques, un any després del tardà Es Alert durant la dana. Álvarez constata el malestar que els membres de l’associació estan mostrant en les últimes hores.
Temor d’un brindis al sol
Després de la dimissió de Mazón, Pérez Llorca va anunciar un canvi de pas en la relació del Consell del PP amb les associacions de víctimes del 29-O. Va ser en el ple d’investidura a les Corts, on va assegurar que el primer que farà com a nou president és demanar perdó en nom de la Generalitat. Llorca, de fet, es va creuar als passadissos amb Rosa Álvarez, i li va assegurar que li trucaria aviat. Els familiars dels finats constaten un canvi en les formes, però temen que tot quedi en un brindis al sol. La seva exigència, ara, és que Mazón comparegui davant la justícia, i aquest escenari s’acostaria amb la seva sortida del Parlament valencià. "Esperarem la trucada de Pérez Llorca, a veure en què se sustenta aquest perdó, celebrarem una assemblea i farem el que es decideixi", va afegir Álvarez.
Ahir va quedar clar que el ja excap del Consell seguirà com a diputat a les Corts, cosa que garanteix la seva condició d’aforat i l’allunya del radi d’acció de la jutge de la dana. A més, el PPCV ha situat Mazón com a nou portaveu en la comissió de Reglament de les Corts. Seran 8.879 euros més a l’any en 14 pagues, 634 euros més al mes, tot i que a efectes pràctics no suposarà un gran canvi ni una càrrega de treball més gran en el dia a dia de l’expresident, ja que aquesta comissió, literalment, no es reuneix gairebé mai.
En dos anys i mig d’aquesta legislatura, la comissió de reglament no ha sigut convocada ni una sola vegada. Únicament aborda els canvis al reglament de les Corts, que es donen estranyament. Ara mateix, de fet, hi ha en marxa una modificació, però s’ha presentat per lectura única, amb la qual cosa anirà directament al ple, sense passar per la comissió.
La defensa de Cuenca
Ahir va passar per la comissió d’investigació de la dana del Congrés José Manuel Cuenca, mà dreta de Mazón el 29-O. El que va ser cap de gabinet de l’expresident va desplegar un escut per defensar-lo, al remarcar que durant tot el 29 d’octubre de l’any passat va estar localitzat, que a partir de les 17 hores estava preparat per anar a Utiel i que "mai ningú el va reclamar en el Cecopi".
"No podem traslladar la sensació que el president va estar desinhibit [...]. No permetré que es digui que el president de la Generalitat estava d’oci", va remarcar Cuenca sobre l’expresident de la Generalitat respecte al dia de la dana, en una sessió molt tensa amb l’esquerra.
