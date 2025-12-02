Noves promeses
Sánchez assumeix els seus incompliments amb Junts i mira de revertir la ruptura amb un decret econòmic
El cap de l’Executiu avança que s’estan fent passos per desbloquejar la llei per aturar la multireincidència presentada pels postconvergents o en la publicació de les balances fiscals
Iván Gil
Pedro Sánchez vol reconduir la relació amb Junts en un dels moments més complexos de la legislatura. Per a això, aquest dimarts es portarà al Consell de Ministres un decret amb mesures exigides pels postconvergents i que suposen també una picada d’ullet a l’empresariat català. Amb representants d’aquests últims, precisament, es va reunir la setmana passada Alberto Núñez Feijóo i els va demanar la seva intermediació per al recolzament de Junts a una moció de censura. El decret inclou compromisos pendents o exigits pels postconvergents, amb caire econòmic, com augmentar el marge de despesa en entitats locals i provincials per poder realitzar més inversions o ampliar els terminis per promoure la digitalització en processos de facturació, facilitant el compliment de les obligacions fiscals a les empreses.
«Complirem», ha assegurat Pedro Sánchez durant una entrevista a RAC1 aquest matí. Així mateix, ha avançat que s’estan fent passos per desbloquejar la llei per aturar la multireincidència de Junts o la publicació de les balances fiscals. Així mateix, el president del Govern va anunciar que pròximament s’aprovarà un altre decret per crear una partida amb ajudes dirigides als propietaris d’immobles davant impagaments en cas d’arrendament entre joves o famílies vulnerables.
Fins i tot reconeixent que les relacions estan trencades, s’ha mostrat optimista per recuperar les bases del denominat acord de Brussel·les. Com a mostra de bona voluntat ha assumit en primera persona els «incompliments» o els «retards», per reiterar la seva determinació de resoldre’ls. Més enllà de la lletra petita dels compromisos, el cap de l’Executiu s’ha referit a la «resolució del conflicte polític», per a la qual cosa es necessita un diàleg amb la participació de totes les parts, com va repetir en la ronda d’entrevistes que va incloure també La 2 Cat, el canal d’emissió en català d’RTVE.
Fonts de Junts consideren que es tracta d’un pas fet aquesta setmana després de diversos acostaments del Govern i l’emmarquen en la necessitat de Sánchez de sostenir la legislatura. Creuen que toca complir, que per això van firmar els pactes, però continuen desconfiant que sigui així. Aquestes fonts recalquen que estaran atents als passos del PSOE, però afirmen que res canvia la posició que van anunciar al trencar amb el president.
Amb el decret que s’aprovarà aquest dimarts, segons traslladen fonts de la Moncloa, els alcaldes i els presidents de Diputació tindran més capacitat i més facilitat per invertir, per exemple, en projectes que no comportin una despesa corrent, com en construcció de vivenda o gestió d’aigua. «Això serà bo per als ajuntaments de Catalunya, però també per als del conjunt de l’Estat», va defensar Sánchez durant l’entrevista.
Finançament singular
Sobre la proposta de reforma del finançament autonòmic, pactat amb ERC, Sánchez ha defensat que no només beneficiarà Catalunya, sinó també el conjunt de les comunitats autònomes, traient-se les acusacions de greuge dels presidents del PP. Un model, va assegurar, «amb més recursos» i equilibrant «un sistema multilateral, juntament amb un reconeixement de les singularitats dels territoris, particularment, Catalunya».
Respecte a la recaptació dels impostos per part de Catalunya, el cap de l’Executiu ha reconegut que hi ha menys avanços a causa d’una complexitat tècnica i de recursos humans. «És probable que no es pugui complir en la seva totalitat en els pròxims anys, però caminarem per aquesta via», va apuntar.
