Crisi sanitària
Illa donarà explicacions sobre la pesta porcina al Parlament a petició pròpia després del veto al pla de Junts
Quim Bertomeu
El Parlament ha rebutjat aquest dimecres que el president de la Generalitat comparegui davant del ple per retre comptes de la gestió del Govern pel brot de pesta porcina que afecta Catalunya. Tot i que Illa ja va demanar dilluns passat per iniciativa pròpia aquesta mateixa compareixença, Junts ha volgut forçar igualment la votació per escenificar que l’oposició pressiona el president perquè comparegui al més aviat possible i que mentre hi ha una crisi sanitària ell es troba de viatge institucional a Mèxic. De fet, els postconvergents i altres partits exigeixen que torni immediatament de Centreamèrica. Del que es tractava avui, per tant, era d’intentar exhibir que el PSC i el Govern estan en minoria davant la Cambra. Però no ho ha aconseguit.
Els socis de l’Executiu, ERC i els Comuns, no han participat en el pla i la votació ha quedat en res: 63 diputats han votat a favor, 67 en contra i s’han registrat dues abstencions, les d’Aliança Catalana. Els cinc vots restants corresponen a absències a l’hemicicle.
El dubte que sobrevola en l’ambient és quan compareixerà Illa. La decisió està a les seves mans. El president torna del viatge divendres a la tarda i es traslladarà al Parlament per participar en la sessió de control. Si ho desitja, just després, podria celebrar-se la compareixença, cosa que allargaria el ple unes hores més. Si no, hi ha la possibilitat que comparegui en l’últim ple de l’any, que comença el 16 de desembre.
El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha defensat que hi ha «una crisi econòmica de conseqüències gravíssimes i que pot comprometre 1.000 milions d’euros en exportacions, mentre l’escó d’Illa és buit». «És molt greu que no hi sigui quan hi ha una missió europea i l’exèrcit a Catalunya», ha afegit per justificar la seva petició: «Això no és mala sort, és mal govern».
Els socis d’Illa, ERC i els Comuns, han defensat que ja s’ha compromès a comparèixer a petició pròpia i que «més enllà de fer soroll i assenyalar», hi ha una situació greu que és la pesta porcina i s’estan prenent mesures» des del Govern. «S’han de seguir els mecanismes», ha incidit Ester Capella. En la mateixa direcció s’ha expressat el parlamentari David Cid: «Entenc que vulguin utilitzar això per confrontar amb el Govern, però votem o no, passarà el mateix», perquè Illa ja ha demanat donar explicacions en el ple. La portaveu del PSC, Elena Díaz, ha sortit en defensa d’Illa i ha assegurat que el Govern «dona la cara».
Per part del PPC, Juan Fernández, ha parafrasejat Illa i ha dit «que no es pot tenir un president per Skype» [el president es referia al seu dia a Pere Aragonès]. «No podem tenir un president absent quan més ho necessiten els catalans», ha assegurat, i ha posat en valor el treball de l’UME i la Guàrdia Civil. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, també ha assegurat que amb les reunions a distància no n’hi ha prou i que ha d’acudir al ple. L’extrema dreta de Vox, Joan Garriga, ha criticat que el cap de Govern «estigui menjant natxos», i la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha demanat que comparegui quan es pugui.
