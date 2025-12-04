Dues visions, un únic europeisme
Des de les seves diferents postures ideològiques, l’eurodiputat popular i el socialista comparteixen una ferma convicció a favor de la UE.
Beatriz Ríos
Esteban González Pons (València, 1964) i Javi López (Madrid, 1985) són dos dels eurodiputats més veterans de la delegació espanyola. Malgrat les diferències polítiques, comparteixen una ferma convicció europeista. Tots dos van arribar el 2014 a l’Eurocambra i el 2024 van ser elegits vicepresidents de la institució.
Advocat i doctor en Dret Constitucional per la Universitat de València, Pons ha dedicat mitja vida a la política. El seu primer càrrec va ser com a senador el 2013, on va arribar a portaveu del Partit Popular. Va dedicar cinc anys a la política autonòmica passant pel Congrés com a diputat per València. El seu pes polític dins del Partit Popular espanyol i europeu és notable. A les xarxes va protagonitzar apassionats discursos contra el Brexit. "Europa és avui inevitable, l’única alternativa", va assegurar a l’Eurocambra. "Europa no és un mercat, és la voluntat de viure junts", va afirmar en aquell discurs. De fet, un dels companys que millor el coneix, Gabriel Mato, va assenyalar EL PERIÓDICO que el popular "és conscient que Europa es construeix des de la unitat, el debat i sovint la renúncia" i va destacar la "seva capacitat per assolir consensos" amb la resta de partits.
Javi López va néixer a Madrid però va créixer a Barcelona, la ciutat que porta al cor. Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, té un màster en Lideratge per a la gestió política i social, per l’Autònoma de Barcelona. El socialista també va passar per la política local, sent conseller de Districte i portaveu del Grup Socialista a l’Ajuntament de Barcelona entre el 2011 i el 2014.
És una de les veus més importants de defensa de la cooperació entre la UE i l’Amèrica Llatina, en un moment en què les aliances compten més que mai. Reconeix que una de les parts que més estimulants li resulten de la seva feiba són les missions d’observació electoral, com les realitzades a Veneçuela i Colòmbia.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa