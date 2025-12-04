Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crisi interna

Els crítics d’ERC a BCN impugnen el congrés per triar nou líder

El portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes en rueda de prensa.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes en rueda de prensa. / Maria Pratdesaba / ACN

Quim Bertomeu

Barcelona

Nou capítol en la crisi que viu ERC de Barcelona després de la dimissió recent en bloc de més de la meitat de la cúpula per desavinences internes. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, ahir un total de 26 militants van presentar davant la comissió de garanties del partit una petició per impugnar diverses decisions recents de la formació. Entre aquestes decisions, impugnen les primàries del 27 de febrer, en què els militants han d’elegir el pròxim candidat a l’alcaldia de la ciutat, i també el congrés regional del 17 d’abril en què s’ha de triar el nou líder del partit a Barcelona.

En l’escrit d’impugnació presentat, que ha pogut consultar aquest diari, aquests militants al·leguen que en la convocatòria de les primàries i del congrés hi ha hagut diversos "incompliments flagrants" del reglament intern d’ERC. Per exemple, segons aquests afiliats, aquest congrés s’hauria d’haver celebrat abans de finals d’aquest any, i no a gairebé cinc mesos vista. Aquesta impugnació és un nou pols que els sectors crítics d’ERC llancen contra la direcció d’Oriol Junqueras. La disputa es deu a la interpretació del reglament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents