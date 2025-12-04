Congrés del sindicat SUP
Feijóo planteja presó permanent revisable per a violadors reincidents
El líder del PP proposa que la violència masclista sigui competència del Ministeri de l’Interior i critica les polítiques d’Igualtat de l’actual Govern
Mariano Alonso Freire
El líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, va presentar ahir en un discurs en el congrés del Sindicat Unificat de Policia (SUP) celebrat a Toledo un decàleg de mesures per combatre la inseguretat quan arribi al Govern. El president del Partit Popular (PP) planteja estendre la presó permanent revisable als violadors reincidents, que la violència masclista passi a ser competència directa del Ministeri de l’Interior i que s’agreugin les sancions per ús d’armes blanques, entre altres qüestions.
A més, Feijóo va carregar contra la vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, per haver dit que tant la Policia com la Guàrdia Civil eren les "primeres barreres" que es trobarien moltes dones víctimes de violència masclista. "Les barreres i la desconfiança les han posat les polítiques de les ministres d’Igualtat d’aquest Govern per les seves declaracions, per les seves decisions i les seves legislacions irresponsables", va assenyalar, qualificant de "vergonya" les polèmiques manifestacions de la també líder i candidata del PSOE d’Andalusia.
Feijóo, que va acudir al conclave del SUP acompanyat de la vicesecretària de regeneració institucional del PP, Cuca Gamarra, va xifrar en un 217% el que haurien pujat els delictes de violacions, i va remarcar que un de cada quatre homes que violen una dona solen reincidir. El seu pla contra la inseguretat inclou també la persecució de la captació de joves amb l’objectiu de delinquir, un reforç de les mesures contra el crim organitzat i contra la ciberdelinqüència.
A més, el president dels populars va tornar a reclamar al Govern el desbloqueig de la llei del seu partit contra l’okupació (que planteja expulsar-los en 48 hores) i es va comprometre a millorar les condicions salarials dels policies. Això últim assolint l’equiparació amb els cossos policials autonòmics, plantejant la seva jubilació anticipada per ser professió de risc i millorant les seves dietes. "Ja sé el que cobren vostès, 74 euros al dia per a tot. Ho hem plantejat, i sorprenentment hi van votar en contra el PSOE, Sumar i Bildu, que no crec que voti el mateix al País Basc", els va traslladar als representants del SUP. "Jo no vull que els joves del meu país sentin que se’ls ha robat la seguretat; jo no vull que les dones del meu país sentin que no poden sortir al carrer tranquil·les; jo no vull que la gent gran senti que el seu barri de sempre és un lloc menys segur, i jo no disfressaré la realitat per evitar cap debat. Un país segur és un país millor", va emfatitzar en el seu discurs davant el sindicat policial.
Multireincidència
Feijóo va detallar algunes de les mesures que servirien per combatre la multireincidència, segons el seu parer un dels desafiaments centrals de la seguretat a Espanya. Entre aquestes, "que el valor del que s’ha furtat no sigui un criteri excloent quan existeixen antecedents"; l’enduriment de les penes quan s’acumulin diversos delictes lleus; ampliar els supòsits per decretar presó provisional per risc de reincidència; l’aplicació de judicis ràpids i acumulació de causes per aquests casos, i les expulsions immediates si els que reincideixen són estrangers, cosa que ja va plantejar el líder dels conservadors en el seu pla sobre immigració presentat a Barcelona.
