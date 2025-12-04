Tribunals
La Fiscalia critica els imputats per voler anul·lar el cas Montoro
Anticorrupció retreu als investigats que no han aportat cap mena de documentació que els desvinculi de l’exministre
Cristina Gallardo
La fiscal Carmen García Cerdá rebutja que hi hagi raons per anul·lar el cas Montoro, que s’instrueix al Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona i manté imputat l’exministre d’Hisenda del Partit Popular. Ho fa en un informe en què retreu d’una manera contundent als investigats que des que van saber la seva situació al juny no hagin aportat cap documentació ni tampoc hagin sol·licitat diligències per sustentar la seva innocència.
Aquesta causa es va mantenir set anys sota secret fins que es va saber la implicació tant de Cristóbal Montoro com de diversos directius d’Equipo Económico –actualment Global Afteli– i diversos ex alts càrrecs d’Hisenda en temps del PP, als quals s’acusa d’integrar una trama per mirar d’influir en reformes legislatives per afavorir empreses gasistes a canvi de diners.
L’últim escrit de la Fiscalia, que ha pogut ser consultat per EL PERIÓDICO, incideix en el fet que els informes dels Mossos d’Esquadra i de la Unitat de Suport a la Fiscalia de l’Agència Tributària constaten "la indiciària existència d’una organització i els pagaments fets per les empreses gasistes a Equipo Económico, previs a cada actuació administrativa de favor". Aquesta actuació no era altra cosa que l’elaboració del reglament de la llei d’impostos especials "a la carta" de les empreses gasistes implicades, "eliminant els funcionaris intervinents en la fase administrativa l’exigència (...) d’acreditar el compliment dels requisits per obtenir el benefici fiscal, introduït en la reforma legislativa concertada".
Davant d’això, les defenses s’han limitat de moment a demanar d’una manera insistent l’anul·lació de la causa, tant pel llarg temps que ha durat el secret com per veure sospitosa la "troballa casual" dels correus que es van trobar en un registre a Messer Ibérica de Gases, investigada en un altre cas diferent per un delicte contra el territori. Aquests correus van permetre obrir el procediment contra Montoro pel fet de revelar el suposat mercat de favors entre alts càrrecs d’Hisenda i el despatx que va fundar per afavorir els seus clients.
Així, les defenses han recorregut davant el jutge i també en apel·lació a l’Audiència Provincial de Tarragona per intentar, segons diu la Fiscalia, "justificar l’afectació que el secret ha tingut" per als seus clients, al considerar que la intervenció dels investigats hauria permès a aquests aportar les al·legacions, explicacions, documents i fins i tot prova pericial. Però la realitat és que des que els va ser notificada la imputació no han fet res en aquest sentit, i s’han limitat a atacar les decisions de l’instructor i la Fiscalia Anticorrupció.
García Cerdá enumera en l’escrit tres fets que la defensa considera acreditats, però sobre els quals la instrucció està demostrant més aviat el contrari, davant la falta de prova de descàrrec: que Montoro es va desvincular totalment de l’entitat mercantil quan va plegar de conseller i president d’Asociados Asessores el 10 d’abril del 2008, data en què havia deixat de ser-ne soci; que la companyia va canviar de denominació, i que amb el nom d’Equipo Económico es va desenvolupar una activitat d’assessorament jurídic a les empreses gasistes, i finalment que la Guàrdia Civil no ha pogut acreditar que no es va pagar mai retribució, comissió ni present a cap autoritat o funcionari, ni hi va exercir cap mena d’influència.
