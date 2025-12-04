Les aliances parlamentàries
Junts acusa el PSOE de "bloquejar" la legislatura amb "incompliments"
Els postconvergents mantenen el veto al Govern perquè consideren que és Sánchez el que ha de moure fitxa per fer realitat tot el pactat
Nogueras afirma que no hi ha converses amb els socialistes, i menys, negociacions en marxa
Júlia Regué
Pedro Sánchez necessitarà alguna cosa més que només bones paraules i decrets econòmics per convèncer Junts que torni a formar part del catàleg d’aliats al Congrés. Les files postconvergents van firmar el divorci amb el PSOE de forma unilateral, i tot i que Sánchez ha trigat més d’un mes a assumir públicament que el que va provocar la ruptura van ser els seus incompliments, el mea culpa que va entonar dimarts no és suficient perquè el partit de Carles Puigdemont torni ja a la taula de negociació.
Junts va trigar exactament 24 hores per respondre públicament al president del Govern, tot i que des del partit van mostrar recels en privat al sentir Sánchez flirtejar amb Junts en directe. La posició dels postconvergents és clara: el veto al Govern continua vigent i només es podria aixecar si el PSOE compleix tot el pactat a Brussel·les per a la investidura de Sánchez. De tota manera, des del partit ho veuen una opció molt remota, perquè els acords perquè els acords importants –com l’aplicació de l’amnistia i l’oficialitat del català a la Unió Europea– no depenen exclusivament de l’acció de l’Executiu central.
La líder de les files al Congrés, Míriam Nogueras, va insistir ahir, des de la seu del partit a Barcelona, que no hi ha converses amb els socialistes –ni formals ni informals, molt menys negociacions en marxa– i que és el Govern que ha trencat la relació al no haver avançat en els seus compromisos malgrat haver-ho promès: "Som on erem la setmana passada. És el PSOE que ha bloquejat la legislatura amb els seus incompliments i és el PSOE que ha de decidir què fa a partir d’ara", va aclarir. Segons el seu parer, les declaracions de Sánchez i l’impuls al decret econòmic "demostren que no és que no pogués [complir], és que no volia". "Per això hem trencat, i hem trencat de veritat", va emfatitzar.
Nogueras va aprofitar el focus per carregar també contra els socis de Sánchez i, de forma velada, contra Esquerra. "La llista d’incompliments és llarga, no som els únics que denunciem que el Govern no compleix, però som els únics que, davant aquests incompliments, prenem decisions. Aquesta és l’única manera d’obtenir resultats", va raonar, després de veure com Sánchez assumia públicament els "incompliments i retards" amb Junts, posició que va servir a la formació per reivindicar l’èxit del seu pols al president, a qui ha convidat a "prendre decisions".
Els compromisos
Els compromisos que Sánchez ha impulsat des del Consell de Ministres per flexibilitzar les inversions dels ens locals i Ajuntaments, l’ampliació del termini per promoure la digitalització dels processos de facturació en empreses i la partida per ajudar als propietaris davant els impagaments en cas d’arrendament a joves o a famílies vulnerables, comptaran amb els set vots de Junts. També l’accelerada als processos per desallotjar immobles ocupats i les mesures per fer front a la multireincidència perquè van ser unes iniciatives seves. La resta, ja es veurà.
Junts es prepara per aguantar la posició amb el telèfon actiu. Tant, que fins i tot una trucada va interrompre la roda de premsa de Nogueras, cosa que va provocar la curiositat dels periodistes per saber si era el mateix Sánchez o algú del PSOE. Ho va negar entre rialles. De tota manera, a les files postconvergents sí que esperen que el president mogui fitxa, perquè amb el decret de dimarts no n’hi ha prou. "Tant de bo el nostre problema més gran sigui que d’aquí a un mes hem d’explicar què fa Junts, prendre decisions, perquè el Govern ha complert els seus acords", va afirmar.
