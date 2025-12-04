Cas Koldo
El jutge prohibeix sortir del país a Pelegrini, exdirectiu d’Acciona
El magistrat, que li ha imposat compareixences quinzenals, recalca que l’executiu "confiava" en la "influència" de Cerdán per aconseguir obres
Ángeles Vázquez
Justo Vicente Pelegrini, exdirector d’Acciona Construcción España, va declarar ahir davant el jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente que es va reunir en diferents ocasions amb Joseba Antxon Alonso Segurrola, administrador únic de Servinabar, però també amb l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, al qual la Guàrdia Civil atribueix una participació del 45% amb l’objectiu de poder cobrar les comissions que s’investiga si percebien per adjudicacions d’obra pública presumptament manipulada.
El magistrat va imposar, tant a Pelegrini com al seu subordinat Tomás Olarte Sanz, compareixences quinzenals al jutjat més pròxim al seu domicili, prohibició de sortir del país i retirada del passaport, tal com havia sol·licitat el fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón.
Fonts presents en la declaració van assenyalar que Pelegrini va negar qualsevol pagament de comissions il·legals i va assegurar que tot va obeir a serveis prestats a Acciona per l’empresa navarresa en matèria de riscos laborals. Va assenyalar que disposava de factures que acrediten els treballs fets. No obstant, no va aconseguir convèncer el magistrat, que en la seva interlocutòria afirma que, "sempre en termes indiciaris", l’exdirectiu d’Acciona Construcción España "confiava" que les adjudicacions futures es produirien a favor seu mitjançant "la indeguda influència que, a tal efecte, desplegaria Santos Cerdán", que la interlocutòria considera "indiciàriament vinculat de manera estreta amb l’empresa Servinabar".
