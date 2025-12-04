L’OTAN ignora les amenaces bèl·liques de Putin contra Europa
Rutte ironitza sobre les paraules del líder rus i reitera el compromís de l’Aliança
Beatriz Ríos
"No reaccionaré a cada cosa que digui [Vladímir] Putin", va dir ahir el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, després que el president rus assegurés la vigília que Rússia no tenia intenció d’entrar en guerra amb Europa, però estava llesta "des d’aquest moment", si calia.
Rutte va ironitzar sobre les declaracions i va recordar que no és la primera vegada que el president rus apareix "vestit amb uniforme, com un soldat al front, però sense ser al front". Putin va fer aquestes declaracions, això sí, just abans de reunir-se amb l’enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff, acusant Europa de torpedinar les negociacions de pau.
El rebuig de les amenaces russes entre els ministres d’Exteriors de l’Aliança Atlàntica, reunits ahir a Brussel·les, va ser pràcticament unànime. La britànica Yvette Cooper va instar Putin a "deixar de fanfarronejar i de vessar sang" i a demostrar la seva disposició a asseure’s a "la taula de negociacions per defensar una pau justa i duradora per a Ucraïna". Mentre que l’alemany Johann Wadephul va assegurar que el president rus vol dividir els aliats per debilitar l’OTAN.
Per al ministre d’Exteriors holandès, David van Weel, les declaracions de Putin evidencien un cop més la necessitat d’augmentar la despesa en defensa. "Esperem que no es materialitzin, però demostren que les inversions en defensa no són un espectacle i que ens les hem de prendre molt seriosament", va afirmar Van Weel.
Confiança en les negociacions
"Tots volem que s’acabi el vessament de sang", va assenyalar Rutte en la roda de premsa posterior a la trobada amb els ministres d’Exteriors de l’Aliança. L’holandès va tornar a aplaudir els esforços del president dels EUA, Donald Trump, a la recerca d’un acord. "Mentre les negociacions avancen, no podem flaquejar en el nostre compromís amb Ucraïna", va afegir Rutte.
El titular espanyol d’Exteriors, José Manuel Albares, va reconèixer que l’OTAN viu "uns moments absolutament crucials per al futur d’Ucraïna" i "per a la seguretat europea i la seguretat euroatlàntica". Albares va insistir que un alto el foc seria el primer pas per iniciar unes negociacions que puguin portar a una pau "justa i duradora".
Les filtracions sobre les negociacions de pau, amb condicions que suposarien concessions importants per a Ucraïna en el pla original i que generen dubtes de les capacitats de Witkoff per liderar el procés, provoquen un cert nerviosisme entre els aliats. Rutte va preferir no entrar en detalls sobre els avenços en les converses. "L’últim que vull fer és dificultar encara més l’assoliment d’un acord comentant cada pas intermedi", va dir el secretari general de l’organització.
