Trobada bilateral
El Marroc arriba a la cimera d’avui amb Espanya reforçat pel suport internacional
El Govern manté un perfil comunicatiu baix davant la reunió d’alt nivell a Madrid
Mario Saavedra
En la cimera anterior amb el Marroc, el febrer del 2023, el Govern espanyol va ser mediàticament expansiu. Va convocar els periodistes a una trobada informativa prèvia i els va convidar a escoltar les paraules conjuntes de Pedro Sánchez juntament amb el seu homòleg a Rabat. Era la cimera de la reconciliació. El president havia decidit per sorpresa trencar la neutralitat d’Espanya en el conflicte del Sàhara Occidental i afavorir el pla autonomista del Marroc. Es tancaven així mesos de tensions que van començar amb el tractament mèdic a Espanya ofert en secret al líder del Front Polisario, Brahim Ghali, i la represàlia consegüent de Rabat en forma d’assalt migratori massiu de 8.000 marroquins a Ceuta.
La cimera que se celebra avui a Madrid, gairebé tres anys després, es va anunciar per sorpresa amb una breu nota del Ministeri d’Exteriors, de quatre línies. No hi ha hagut trobada informativa prèvia i, segons el programa previst, els periodistes només estan convidats a cobrir la part gràfica de la visita.
El poc que ara per ara se sap de l’agenda oficial inclou la trobada a la Moncloa avui del president Pedro Sánchez amb el seu homòleg marroquí, Aziz Akhannouch. Ahir també hi va haver un fòrum empresarial hispanomarroquí organitzat per la patronal CEOE, que va inaugurar el ministre d’Agricultura, Luis Planas, i va tancar el de Transports, Óscar Puente, juntament amb el cap del Govern del Regne del Marroc.
"Al Govern espanyol no li interessa polititzar encara més les relacions amb el Marroc perquè no hi ha consens polític, ni tan sols dins de la seva pròpia coalició de Govern", va opinar a aquest diari Irene Fernández Molina, professora de Relacions Internacionals a la Universitat d’Exeter i experta en política exterior marroquina. "Per al Marroc, tot i que els mitjans afins han escrit que el seu objectiu és aconseguir concessions d’Espanya sobre l’espai aeri del Sàhara o sobre les delimitacions marítimes, crec que és més important que Espanya exerceixi un paper favorable a Rabat a Europa".
Moment dolç per a Rabat
El Marroc viu un moment geopolític dolç. Compta amb el suport de l’Administració de Donald Trump, un president que va dinamitar l’statu quo sobre el Sàhara al "reconèixer" la sobirania del Marroc poc abans d’abandonar la Casa Blanca durant el seu primer mandat, el gener del 2021.
La delegació del país magribí arriba a Madrid encoratjada després d’un dels seus èxits diplomàtics més grans: la resolució favorable presentada pels EUA i aprovada pel Consell de Seguretat de l’ONU el 31 d’octubre. S’hi exhorten les parts (el Marroc i el Front Polisario, representant del poble sahrauí) a entaular converses "sense condicions prèvies, prenent com a base la proposta d’autonomia del Marroc".
