El PP celebra el "cop de porta als nassos" de Puigdemont a Sánchez

Ester Muñoz al·ludeix a Koldo a l’ironitzar amb la relació "anecdòtica" del president amb Junts

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva se / Eduardo Parra - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partit Popular (PP) no va trigar a reaccionar a la resposta atesa per la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, a l’oferta de dimarts de Pedro Sánchez als de Carles Puigdemont i traduïda ni més ni menys que en un decret que va aprovar el Consell de Ministres aquell mateix dia. I ho va fer reivindicant-se davant el que van considerar un cop de porta "als nassos al senyor Pedro Sánchez", segons l’expressió de la portaveu parlamentària, Ester Muñoz. A Génova creuen des de fa temps que Junts ja no és, ni pot ser a curt o mitjà termini, un soci de Sánchez. En part perquè el camí recorregut fa dos anys, pel qual els independentistes van permetre la investidura de Sánchez el 2023 a canvi d’una llei d’amnistia que es va aprovar, estaria ja entre amortitzat i superat, al marge que encara no s’ha materialitzat en la figura de Puigdemont. En part perquè creuen que l’amenaça electoral que per a Junts suposa Aliança Catalana és un accelerador clar de la ruptura dels nacionalistes amb el PSOE. I en part perquè creuen que les grans matèries com a immigració, fiscalitat o medi ambient fan que Junts sigui més a prop que mai del PP, que contra vent i marea ha evitat últimament incomodar més del compte als de Puigdemont.

Muñoz, amb sarcasme, va afirmar que al final la relació entre Sánchez i Junts anava a acabar sent "anecdòtica", en referència velada a la manera en què el mateix líder del PSOE va qualificar el seu vincle amb Koldo García, el col·laborador de Santos Cerdán i José Luis Ábalos avui a la presó de Soto del Real junt amb l’exministre de Transports.

"Submís"

Per a Muñoz, "si és una vergonya que el senyor Sánchez estigui disposat a concedir qualsevol cosa per continuar en el poder, és patètic que, a més, s’hagi arrossegat per a res, com ha passat aquesta setmana". La portaveu del PP va asseverar que "veure un president submís, que un dia diu que compleix els compromisos i l’endemà els incompleix per intentar acontentar el senyor Puigdemont, portant al Parlament de pressa qüestions que creu que el poden satisfer i que, a més, li tanquin la porta pels nassos, és entre vergonyós i patètic", va reiterar un cop més. Tot plegat, va afegir Muñoz, "perquè no té majoria per governar i necessita qualsevol cosa per mantenir-se en el poder".

La crítica al president es va centrar també que dimarts Sánchez va concedir sengles entrevistes a dos mitjans de Catalunya –a RAC1 i al circuit català de RTVE– però no, segons Muñoz, per parlar de la principal crisi que afronta aquesta setmana aquesta comunitat i per extensió el país sencer, i que no és cap altra que la de la pesta porcina.

TEMES

