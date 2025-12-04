Discurs
El Rei reivindica la utilitat de la Corona el dia que es publica el llibre de l’emèrit
Pilar Santos
Felip VI va dir ahir que la Corona "ha evolucionat" en aquests 50 anys de monarquia i que està disposada a continuar fent-ho per no deixar de ser "útil al país i a la societat". El Rei va apuntar aquesta idea a la Universitat Rei Joan Carles, la institució que porta el nom del seu pare, el mateix dia que el llibre de memòries de l’emèrit, Reconciliación, va arribar a les llibreries espanyoles.
La universitat va convidar Felip VI a clausurar una jornada sobre el paper de la Corona. Davant d’una actualitat que avança "massa de pressa", el cap d’Estat va demanar a investigadors i estudiants cultivar la distància necessària per entendre l’"esperit" que sosté la convivència democràtica.
Felip VI va destacar que el "sistema democràtic" espanyol ha sigut "capaç d’adaptar-se als canvis per mantenir l’essència". "No els defuig, no se n’escapa: ofereix solucions concretes per al temps que ens toca viure. I en aquestes solucions hi troba, dia a dia, una font renovada de legitimitat", va dir.
Aquesta reivindicació de la utilitat de la institució arriba, a més, tres dies després que Joan Carles I pengés a les xarxes socials un vídeo en què demanava als joves que recolzin el seu fill, Felip VI. La Zarzuela, que va mantenir un silenci sepulcral quan el llibre de Joan Carles I va aparèixer el mes passat a França, sí que va reaccionar després del vídeo i va afirmar que no era "oportú" ni "necessari".
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa