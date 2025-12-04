Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Rei reivindica la utilitat de la Corona el dia que es publica el llibre de l’emèrit

Felipe VI saluda a jóvenes en la jornada sobre la Corona organizada por la Universidad Rey Juan Carlos, este miércoles en Madrid.

Felipe VI saluda a jóvenes en la jornada sobre la Corona organizada por la Universidad Rey Juan Carlos, este miércoles en Madrid. / Casa del Rey

Pilar Santos

Madrid

Felip VI va dir ahir que la Corona "ha evolucionat" en aquests 50 anys de monarquia i que està disposada a continuar fent-ho per no deixar de ser "útil al país i a la societat". El Rei va apuntar aquesta idea a la Universitat Rei Joan Carles, la institució que porta el nom del seu pare, el mateix dia que el llibre de memòries de l’emèrit, Reconciliación, va arribar a les llibreries espanyoles.

La universitat va convidar Felip VI a clausurar una jornada sobre el paper de la Corona. Davant d’una actualitat que avança "massa de pressa", el cap d’Estat va demanar a investigadors i estudiants cultivar la distància necessària per entendre l’"esperit" que sosté la convivència democràtica.

Felip VI va destacar que el "sistema democràtic" espanyol ha sigut "capaç d’adaptar-se als canvis per mantenir l’essència". "No els defuig, no se n’escapa: ofereix solucions concretes per al temps que ens toca viure. I en aquestes solucions hi troba, dia a dia, una font renovada de legitimitat", va dir.

Aquesta reivindicació de la utilitat de la institució arriba, a més, tres dies després que Joan Carles I pengés a les xarxes socials un vídeo en què demanava als joves que recolzin el seu fill, Felip VI. La Zarzuela, que va mantenir un silenci sepulcral quan el llibre de Joan Carles I va aparèixer el mes passat a França, sí que va reaccionar després del vídeo i va afirmar que no era "oportú" ni "necessari".

