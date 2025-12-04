Xoc polític per la futura consideració d'agents de l'autoritat per als funcionaris de presons
El Govern pretén incrementar la protecció al personal, però una part de l'oposició parla de "xantatge" i "retorn al franquisme"
El Govern va seguir avançant ahir perquè els funcionaris de presons siguin considerats "agents de l'autoritat". El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) va defensar al Parlament la proposició de llei sobre aquesta matèria que va presentar el mes d'abril i, malgrat l'oposició dels Comuns, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), va superar el tràmit en aconseguir 129 vots.
A partir d'aquesta novetat, considerada "històrica" per sindicats com la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO), la Generalitat haurà de garantir "la formació inicial i contínua per a la capacitació i la promoció" del personal amb l'objectiu d'"assegurar la seva protecció i la dels interns". Demà, divendres, a les 12 hores, finalitzarà el termini per presentar esmenes. Tot i la seva posició favorable, tant el Partit Popular de Catalunya (PPC) com Junts han anunciat que volen introduir-hi modificacions.
UGTPresons ha recordat reiteradament la necessitat que es consideri "agent de l'autoritat" qualsevol professional que treballi "en contacte amb interns als centres penitenciaris, sigui d'interior, rehabilitació, administració o personal laboral". Si no es produeix cap sorpresa, l'aprovació definitiva arribarà en unes setmanes, afegeix el sindicat, de manera que se superarà "una fita importantíssima".
"No només estem parlant de donar seguretat, sinó també protecció jurídica en aspectes com la presumpció de veracitat de les dades recollides als informes, el principi d'indemnitat -rescabalar a la plantilla les lesions i danys materials patits en l'exercici de les seves funcions- o la identificació amb el número de registre professional. Qualsevol d'aquests aspectes afecta directament tot el col·lectiu penitenciari", subratlla aquesta part.
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha estudiat si el canvi que hi ha en perspectiva requeriria modificar la llei estatal. Com ERC, els Comuns i la CUP, la xarxa Dret i Presó, que agrupa una desena de col·lectius en defensa dels drets humans, està en contra de l'equiparació dels funcionaris de presons.
Així, consideren que es tracta d'un "xantatge" i un "retorn al franquisme". I agreguen que el Codi Penal ja empara aquests treballadors. En l'actualitat, són considerats agents de l'autoritat els Mossos d'Esquadra, els policies locals, els bombers, els vigilants de transports i aparcaments, els metges i el personal docent.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes