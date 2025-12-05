Inici de la campanya
890.000 electors per a un avanç dels comicis inèdit a la regió
Rocío Entonado Arias
María Guardiola celebra avui el seu 46è aniversari més especial: bufa espelmes i alhora va encendre ahir a les 24.00 hores una campanya electoral insòlita. Mai abans unes eleccions a Extremadura havien despertat tanta expectació: Pedro Sánchez ahir a Plasència, Alberto Núñez Feijóo a Don Benito i Santiago Abascal seguint el seu particular gira extremenya avui a Montijo i Càceres. Aquests mítings donen compte de la rellevància que els grans partits concedeixen a una cita que transcendeix l’àmbit autonòmic.
Més de 890.000 extremenys estan cridats a anar a les urnes. És el primer avanç electoral de la història a la regió, que arriba acompanyat de dos factors que poden alterar les dinàmiques habituals de participació i resultats: haver-se convocat a les portes de Nadal i sense el paraigua de les municipals, un repte especialment rellevant en una comunitat on bona part de la població viu en pobles de menys de 10.000 habitants.
En els pròxims 15 dies, les 11 candidatures en disputa es juguen la composició d’una Assemblea que ja va deixar enrere les majories absolutes del PSOE. S’elegeixen 65 diputats: 36 per a la província de Badajoz i 29 per a Càceres. La primera concentra més població i, per tant, més pes en l’aritmètica final, però és Càceres la circumscripció tradicionalment més imprevisible i la que sol decidir el relat i sorprendre en la nit electoral.
María Guardiola, acompanyada de Feijóo, reivindicarà la seva gestió amb un programa de més de 600 mesures per continuar avançant en les rebaixes d’impostos impulsades aquesta legislatura, inversions per pal·liar el dèficit endèmic d’infraestructures que pateix Extremadura i nous compromisos per reduir les llistes d’espera sanitària i les ràtios educatives, davant un PSOE "fins a les celles de corrupció". Del costat socialista, Miguel Ángel Gallardo encara la seva primera cita com a candidat a la Junta a les portes d’asseure’s al banc dels acusats pels delictes de prevaricació i de tràfic d’influències pel cas David Sánchez.
