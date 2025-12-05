Actuació de la fiscalia per abusos
Diligències contra el líder socialista de Torremolinos
C. G. Montilla
La Fiscalia de Violència sobre la Dona de Màlaga ha obert diligències preprocessals contra el líder del PSOE de Torremolinos, regidor i diputat provincial, Antonio Navarro, per presumpte assetjament sexual a la militant socialista que havia presentat una denúncia. Aquesta obertura d’actuacions prèvies, per determinar si hi ha indicis de delictes, es produeix tres setmanes després de la denúncia presentada per una militant de la seva mateixa agrupació davant la Secció de Violència sobre la Dona de la Fiscalia Provincial de Màlaga. En aquesta, s’acusa Navarro de cometre delictes "d’assetjament sexual i violència de gènere psicològica i coactiva" contra la denunciant.
En aquest document, a què ha tingut accés La Opinión de Málaga, els fets denunciats se situen "des de l’últim trimestre del 2021" i "en el marc de la relació política i laboral" que vinculava la denunciant amb el denunciat, que a l’abril va recuperar la secretaria general del PSOE de Torremolinos després d’haver sigut apartat uns mesos abans per una moció de censura avalada per un ampli sector de la militància. A partir d’aquell moment, hauria començat "a rebre missatges de contingut sexual, insinuacions i proposicions no desitjades ni consentides per part d’Antonio Navarro", que van generar en ella "un ambient intimidatori, degradant i humiliant, tant en l’àmbit personal com professional".
