Negociació en marxa
ERC i Comuns pressionen perquè es mantingui la rebaixa del 50% dels bitllets de transport
El Govern no garanteix les bonificacions a l’espera que està disposat a assumir el Ministeri de Transports
La T-Jove continuarà rebaixada al 50% el 2026
Els Comuns avisen Illa que no negociaran els pressupostos si apugen les tarifes del transport públic
Els activistes del transport públic avalen apujar les tarifes del 2026 a l’àrea de Barcelona
Sara González
ERC i Comuns continuen pressionant el Govern perquè es mantingui la rebaixa del 50% dels preus dels bitllets de tren i metro l’any 2026. En cas de no ser així, el cost de la T-Usual, per exemple, s’incrementaria en 20 euros al mes i els abonaments mensuals de Rodalies fins a 50 euros en el cas del trajecte entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú. Per ara, la Generalitat només garanteix la bonificació de la T-Jovei deixa entreveure que les inversions necessàries a la xarxa ferroviària requereix una pujada de tarifes, tot i que espera la negociació amb el Ministeri de Transports per prendre la decisió definitiva.
Els Comuns s’han reunit aquest divendres amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per oficialitzar que, o es manté la rebaixa del 50% del cost dels abonaments, o no pensen seure a negociar els pressupostos del 2026. L’única pujada que admeten és la corresponent a l’IPC. «No té cap sentit que, amb les Rodalies rebentades i els peatges gratuïts, la Generalitat vulgui apujar els preus», ha lamentat el portaveu de la formació, David Cid, que ha admès que no han arribat a cap acord durant la trobada però que no es mouran gens ni mica d’aquesta reivindicació tenint en compte l’alt cost de la vida.
No té cap sentit que, amb les Rodalies rebentades i els peatges gratuïts, la Generalitat vulgui apujar els preus
ERC també fa dies que reclama al Govern que mantingui les bonificacions. «No és el moment d’apujar els preus», ha defensat aquest mateix divendres la diputada republicana al Parlament Mar Besses. ERC esgrimeix un doble argument. D’una banda, que no es pot «penalitzar» en aquests moments els treballadors que utilitzen el transport públic. De l’altra, que el servei de Rodalies continua sense estar «a l’altura», per la qual cosa ningú entendria que s’hagués de pagar més.
El partit d’Oriol Junqueras portarà una moció al Parlament que es votarà d’aquí dues setmanes perquè la Cambra insti el Govern a blindar els descomptes. La moció afegirà pressió a l’Executiu català, tot i que si decideix incomplir-la no té conseqüències.
L’impacte a les arques públiques
Besses ha defensat els seus arguments en una interpel·lació parlamentària a la consellera de Territori. Sílvia Paneque no ha garantit la continuïtat dels descomptes, però ha assegurat que la Generalitat està «en converses» amb el Ministeri de Transports per analitzar fins a quin punt poden mantenir-se. Paneque ha recordat que les bonificacions –el Govern assumeix en aquests moments el 20% i la Generalitat el 30%– tenen un impacte considerable en els comptes públics de l’Estat i la Generalitat, que han pagat entre tots dos 725 milions des que van entrar en vigor el 2022 per l’impacte que la invasió de Rússia a Ucraïna va tenir en el preu de l’energia.
