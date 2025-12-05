Camí de les urnes
Extremadura protagonitza el primer test electoral al cas Cerdán i al pols PP-Vox
La comunitat obre un cicle autonòmic que mesurarà el cost territorial per al PSOE dels casos per corrupció
La popular Guardiola parteix com a favorita, malgrat el dubte de l’avanç de l’extrema dreta
Iván Gil
Les eleccions a Extremadura marquen l’inici d’un cicle de comicis autonòmics, amb les següents cites a Castella i Lleó i a Andalusia, que mesurarà en les urnes i a nivell territorial el cost de les baldades judicials al PSOE per presumpta corrupció i que afecten dos secretaris d’Organització de Pedro Sánchez, així com el cas judicial que portarà el seu germà al banc dels acusats; el grau de l’amenaça de Vox al PP en el bloc de la dreta i la capacitat de supervivència de l’espai a l’esquerra dels socialistes. Després d’any i mig sense cites amb les urnes, des de les europees de juny del 2024, els principals partits afronten la campanya de les extremenyes del 21 de desembre en una situació que poc o res s’assembla a aquells primers compassos de la legislatura. És el principal desert electoral des que Sánchez va arribar a la Moncloa el 2018.
En el cas del PSOE serà, a més, el primer test després de l’entrada a la presó aquest any dels seus dos últims secretaris d’Organització, Santos Cerdán i José Luis Ábalos. S’hi afegeix que el seu candidat a Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, està processat en la causa del germà del president del Govern. Aquest avanç electoral agafa els socialistes en un dels seus moments més fràgils en aquesta comunitat, on van guanyar en les últimes eleccions autonòmiques, però Guillermo Fernández Vara –mort aquest octubre– no va aconseguir el suport necessari per continuar governant.
Nacionalitzar la campanya
A nivell reputacional per l’impacte dels presumptes casos de corrupció en les seves files. A nivell orgànic pel que suposa per a les estructures del partit que s’hagi desarticulat fa uns mesos l’equip que va estar al capdavant de la coordinació en els últims anys. La valenciana Rebeca Torró, sense experiència prèvia en l’Executiva federal, es va posar al capdavant de la secretaria d’Organització fa mig any amb un equip nou. Els socialistes diuen que són conscients que els resultats condicionaran la resta del cicle electoral. D’allà la seva aposta per "bolcar-se" i nacionalitzar la campanya, redoblant el xoc de models en la gestió dels serveis públics i treure partit de l’aixeta dels recursos de l’Estat davant les "retallades" i "privatitzacions" de les quals acusen els presidents autonòmics del PP.
Desembarcament en mítings
Pedro Sánchez va acudir a un acte durant la precampanya i, a més de l’arrencada, ahir a Plasència, té previst acompanyar Gallardo en dos mítings més. A Ferraz avancen que també hi haurà un fort desplegament de quadros federals. Ahir ja ho va fer la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Ho han fet ja i ho faran diversos ministres d’una direcció que mai va apostar per Gallardo com a líder dels socialistes extremenys.
Per al PSOE és fonamental combatre a Extremadura una tendència negativa que s’arrossegui en la resta de territoris i posar un mínim electoral, davant un obvi desgast pels casos de corrupció, assumible de remuntar de cara les generals. Per aconseguir-ho, es contrasta el pacte al País Valencià entre el PP i Vox per rellevar Carlos Mazón amb l’intent de María Guardiola d’allunyar-se dels de Santiago Abascal. En les generals, el PP va mirar de desplegar una campanya autònoma diferenciant-se de Vox, però va quedar en entredit el seu discurs pels acords que alhora tancava amb la ultradreta per formar governs autonòmics.
María Guardiola parteix com a favorita per revalidar el càrrec de presidenta de la Junta extremenya, al qual va arribar fa dos anys tot desbancant Fernández Vara. I això, en si, ja és tota una novetat en la història d’una de les regions espanyoles sociològicament més escorades a l’esquerra, si no la que més. En qualsevol cas, guanyar i governar a Extremadura seria el millor tret de sortida per a Feijóo, que aspira a culminar aquest gran cicle electoral succeint Sánchez a la Moncloa.
