Camí de les urnes
Feijóo dona suport a Guardiola a la "zona zero de la decadència sanchista"
El dirigent del PP diu que "Extremadura té la clau de la governabilitat d’Espanya"
Samuel Sánchez / Lola Luceño
"Tots els ulls d’Espanya estan posats a Extremadura, perquè marcarà el camí. Més que mai, Extremadura té la clau de la pròxima governabilitat d’Espanya". Així ho va remarcar una vegada i una altra el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va acompanyar ahir la candidata a la Presidència de la Junta d’Extremadura, María Guardiola, durant l’acte públic a Don Benito que va marcar l’inici de la campanya dels populars. Una campanya completament enfocada a captar el vot útil a causa d’aquesta majoria absoluta que les enquestes es resisteixen a donar a Guardiola. Altrament, estaria abocada a negociar amb Vox, i aquest pacte, que es va subscriure ja el 2023, va derrapar en només un any.
Núñez Feijóo va posar èmfasi en la idea que les eleccions extremenyes "poden ser un començament, un nou camí, un punt d’inflexió en la política espanyola, el principi del final de la decadència política. Els extremenys teniu aquesta gran responsabilitat, aquesta papereta que pot valer per dos, per prosseguir en el canvi a Extremadura i per iniciar el canvi a Espanya", va dir.
"No és el ‘cortijo’ de ningú"
A més, segons va comentar Núñez Feijóo en l’acte celebrat a l’Hotel Vegas Altas, després d’un passeig per la ciutat, la regió ha d’aprofitar aquest moment en què "tots" els ulls estan posats a Extremadura "per exigir el que us correspon: un tren digne, el progrés, la producció d’energia, la instal·lació d’indústries i un govern que no prengui res a Extremadura per donar-ho als independentistes, perquè ho veiem cada dia", va denunciar.
El líder del PP, que va advertir que Extremadura "no és el cortijo de ningú", va aprofitar per censurar els "privilegis" a una part del país: "Un extremeny té els mateixos drets que un madrileny, un basc o un català. Un polític com Sánchez que abandona el conjunt dels ciutadans per set vots, només mereix el càstig d’Extremadura", va sentenciar.
Davant de tot això, va destacar el treball que ha fet per Guardiola: "Una dona de caràcter, amb sentit comú, que estima la terra més que a si mateixa". De fet, considera que els seus èxits són els que han "caigut molt malament" a la resta de partits, "i per això han volgut bloquejar Extremadura amb una pinça absurda, amb un fre injust i amb un càstig als extremenys".
Va insistir el líder popular a cridar a la participació a les urnes: "Volen que ens confiem, fins i tot el CIS de Tezanos dona bon resultat a María, doncs sospiteu. Cada vot serà decisiu, cada abstenció contribuirà al bloqueig".
En aquest punt, va dir que Extremadura ha sigut "la zona zero de la decadència sanchista", amb un dels primers viatges a Don Benito a bord del Peugeot i amb el cas David Sánchez: "De Villanueva va sortir l’alcalde del tripijoc del germà i us l’han posat de candidat, ja és mala sort, un candidat doblement sanchista, per Pedro i per David". "Sanchisme pur en vena", va ironitzar.
