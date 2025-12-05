Viatge institucional
Illa consolida els vincles culturals amb Mèxic perquè sigui el pont de Catalunya amb l’Amèrica Llatina
El president torna a Barcelona després de reivindicar la memòria de l’exili català al país, segellar nous acords institucionals i obrir una etapa de més presència econòmica a la regió
Illa dissenya un pla perquè Catalunya s’expandeixi a l’Amèrica Llatina
Catalunya ret homenatge a l’exili català republicà a Mèxic: «És impagable el deute que tenim amb aquestes persones»
Gisela Boada
El president Salvador Illa ha aprofitat la bandera catalana que ha plantat Barcelona en la seva cita a laFira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara per consolidar ponts amb Mèxic, país al qual tant deu Catalunya i Espanya per haver sigut refugi de milers de vides i ‘lletres catalanes’ durant un franquisme que es va allargar gairebé 40 anys. Avui més de 21.000 catalans viuen a Mèxic, molts descendents d’aquestes generacions emigrades, i gairebé 9.000 mexicans resideixen a Catalunya.
Illa buscarà consolidar aquest vincle en els pròxims mesos amb el disseny d’un pla integral per a Llatinoamèrica, semblant al que el Govern va llançar per a Àsia, després de visitar el Japó, Corea i laXina. El projecte fixarà un full de ruta a l’Amèrica Llatina amb un horitzó d’uns quatre o cinc anys. «Mèxic és el primer capítol de l’estratègia que volem implantar a Llatinoamèrica», va anunciar el president durant el viatge, en el qual ha anat destacant la germandat entre el poble català i el mexicà.
Els llaços
Durant sis dies de viatge oficial, Illa ha enviat el missatge que el vincle emocional que Catalunya i Mèxic mantenen com a herència de l’exili ha de servir per apuntalar una col·laboració més àmplia entre els dos territoris. Una cooperació que va des del llaç cultural més evident –amb la memòria democràtica al centre de l’agenda i un homenatge als exiliats– fins a la innovació i la ciència, amb la renovació de l’aliança entre el Supercomputing Center de Barcelona i la Universitat de Guadalajara com a emblema. S’hi suma el vessant institucional, plasmat amb la proposta que Barcelona aculli una cimera de regions europees i llatinoamericanes, i l’econòmica, escenificada en les trobades amb empresaris de les cambres de comerç i amb el multimilionari Carlos Slim, l’home més ric de Mèxic.
Al Govern estan convençuts que Mèxic serà el trampolí que impulsi l’acostament entre el mercat català i el llatinoamericà, de qui Illa té clar que vol ser soci prioritari. «S’ha d’estar oberts al món», ha insistit durant l’estada.
El president de Catalunya marxa del país amb els deures començats, però no acabats perquè tot això s’haurà de traduir en projectes, inversió i més intercanvi empresarial amb l’Amèrica Central. En definitiva, amb una «més presència». El primer pas: garantir i facilitar una connexió directa entre les seves capitals. Barcelona torna a casa amb un nou vol sense escales a Ciutat de Mèxic sota el braç i la promesa del president de fer el mateix amb la línia Barcelona-Guadalajara. «Connectar economies i persones», va etzibar el president.
Catalunya ha de diversificar les seves aliances i buscar alternatives a un tauler geopolític dominat per la pugna entre els Estats Units i la Xina, i trobar vies que permetin esquivar els aranzels. L’Amèrica Llatina està cridada a ser clau en els pròxims anys i el cap de l’Executiu sap que és el moment de guanyar-se les seves simpaties: «És el primer pas» en aquesta direcció, però n’hi haurà més. Per això als despatxos del Palau de la Generalitat ja es treballa en el pròxim destí a un país del Con Sud.
La pesta porcina africana
A l’atapeïda agenda institucional, Illa ha hagut de sumar les reunions telemàtiques per gestionar la crisi de la pesta porcina africana a Catalunya, amb el soroll de l’oposició que pressionava perquè tornés i cancel·lés el seu viatge institucional. Va esquivar aquest episodi negant el seu retorn des del primer moment i es va proposar aprofitar l’oportunitat per demostrar que el seu equip de consellers és capaç de donar una resposta a l’altura de les circumstàncies i que l’aliança entre la Moncloa i la Generalitat funciona millor que mai.
«El Govern està integrat per persones que saben liderar-lo, jutjo que puc mantenir la meva agenda», va declarar poques hores després de saltar les alarmes. El president va tancar el tema, va despatxar ràpid i va demanar al conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que agafés el timó de la crisi i fes un contacte informatiu cada matí per donar part de l’estat de la qüestió. Si el president no podia ser-hi de cos present, el buit l’havia d’omplir la comunicació constant. A Albert Dalmau, el conseller de la Presidència va delegar la coordinació i a la titular d’Interior, Núria Parlon, l’operatiu sobre el terreny.
Illa va calmar aigües amb el sector de portes endins i també públicament, va enviar directrius per cuidar els alcaldes de les regions afectades i va llançar el missatge a l’oposició que a l’estranger també podia ser útil i maniobrar per ajudar el sector. Ho va escenificar amb una improvisadareunió amb el Govern mexicà per acostar posicions i obrir la porta a l’aixecament del veto a les exportacions de carn porcina. Mèxic va respondre amb la promesa de mantenir comunicació directa amb el seu equip i estudiar la reobertura del mercat porcí «com més aviat millor».
A la seva agenda ja havia programat anar directe de l’aeroport de Barcelona al Parlament a sotmetre’s a les preguntes dels partits en la sessió de control del ple, abans que esclatés la crisi pels senglars. «Un president és president cada dia de l’any, sense excepció», justifiquen fonts del seu equip.
