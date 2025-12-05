Indústria sota sospita
La justícia italiana investiga marques de luxe per treball esclau
La Fiscalia de Milà demana a les empreses documentació sobre subcontractes xineses
Irene Savio
Era un secret a crits, i diverses sospites ja havien sortit a la llum. Però mai s’havia arribat tan lluny. Així podria resumir-se el tsunami que s’està abatent sobre la indústria del luxe italiana i europea per la seva presumpta vinculació amb casos d’explotació laboral a la seva xarxa de proveïdors. L’últim, revelat ahir per la premsa italiana, ha sigut la decisió de la Fiscalia de Milà, que porta investigant aquests casos des de fa uns dos anys, de sol·licitar per via judicial una sèrie de documents a 13 marques a la cúspide de la indústria, des de Versace fins a Gucci, passant per Prada, Yves Saint Laurent, Ferragamo, Missoni, Adidas, Givenchy i Alexander McQueen Itàlia. Totes aquestes, segons s’ha revelat, han sigut incloses en una megainvestigació de la fiscalia milanesa sobre cadenes de producció amb subcontractes xineses investigades per abusar de mà d’obra migrant. De fet, la sol·licitud de documentació és un procediment previst en el Codi de Procediment Penal italià mitjançant el qual les autoritats judicials sol·liciten informació com a part d’una investigació en curs, abans de procedir a qualsevol registre. En aquest cas, l’ordre va ser emesa pel fiscal Paolo Storari, que en els últims anys ha iniciat una sèrie d’investigacions contra grans marques de moda i luxe.
Des de fa temps, eren molts els que denunciaven les terribles condicions dels treballadors de molts tallers tèxtils que proveeixen a la indústria del luxe a tot Itàlia, però el cop de realitat va arribar el 2023, quan un jove bengalí de 26 anys va perdre la vida mentre treballava en un taller d’una empresa xinesa.
