Trobada bilateral
Macron insisteix a Xi perquè forci un alto el foc a Ucraïna
França demana diàleg sobre l’"insostenible" desequilibri comercial de la Xina amb Europa
Adrián Foncillas
Més cooperació en geopolítica, comerç i medi ambient. El president francès, Emmanuel Macron, va repetir ahir a Pequín els laments europeus, que es resumeixen en el desequilibri comercial i en Ucraïna, amb l’afegit de la crisi climàtica. Macron i la seva nombrosa delegació empresarial marxaran avui de la Xina amb els acords econòmics previstos.
Macron rivalitza amb Pedro Sánchez en el festeig a la Xina. És aquesta la seva quarta visita des que va ocupar el càrrec el 2017 i es percep a Pequín l’ànim de premiar el seu afany. Xi Jinping el va acompanyar en l’última a Guangzhou i en aquesta ho farà a Chengdu. Són cortesies extremes en un president que sol donar per liquidades les visites oficials després de discutir els assumptes de pes en la reunió oficial al Gran Palau del Poble.
"Ara, més que mai, el diàleg entre França i la Xina és vital", va dir ahir Macron a Xi en aquest imponent edifici d’aroma soviètica de la plaça de Tiananmen. "Afrontem el risc de la desintegració de l’ordre internacional que va portar la pau al món durant dècades", va continuar, tot demanant que la Xina se sumi als esforços europeus per aconseguir com més aviat millor un alto el foc "en la forma d’una moratòria d’atacs a infraestructures crítiques". Xi, segons la transcripció oficial, no es va desviar del guió: dona suport a tots els esforços per a una pau que s’ha d’aconseguir amb negociacions.
La litúrgia dels més de quatre anys de guerra a Ucraïna és un diàleg de sords. Europa exigeix a la Xina que pressioni Moscou, atribuint-li una ascendència sobre la seva política exterior que Pequín nega. La Xina reclama neutralitat, defensa el comerç amb Rússia i recorda que ni va crear la guerra ni, a diferència de Brussel·les i Washington, l’ha atiat amb armes.
Esforços per la pau
També li genera estupor que Brussel·les reclami ara amb insistència l’alto el foc quan anys enrere va desdenyar el seu pla de pau que l’incloïa amb l’excusa que només serviria perquè Moscou prengués aire. "Hem de continuar esforçant-nos en favor de la pau i l’estabilitat global", ha repetit aquest dijous Macron, que defensa una alternativa europea al pla de Donald Trump per entendre’l massa comprensiu amb les demandes russes. Aprofitant els focus ha anunciat Xi 100 milions de dòlars addicionals per a la reconstrucció de Gaza.
Unes 80 persones han acompanyat a Macron a la Xina, entre elles diversos ministres i 40 alts executius. Un objectiu és esbandir el paquidèrmic i creixent dèficit comercial amb Europa de 357.000 milions de dòlars. Des de París ho explicaven en les vigílies: és necessari que la Xina consumeixi més i exporti menys i que els europeus estalviïn menys i fabriquin més.
Macron ha recordat que França inverteix 46.000 milions d’euros a la Xina mentre els projectes del país asiàtic en el seu amb prou feines sumen 12.000 milions. Xi ha promès ajudar les empreses franceses que desitgin "aprofitar les oportunitats del mercat xinès" i un ambient de negocis "just, transparent, no discriminatori i previsible". Les cambres de comerç nord-americanes i europees han denunciat durant anys que les promeses xineses d’aixecar les barreres al seu mercat són incomplertes.
En l’ordre del dia hi figuraven les investigacions xineses sobre el porcí i els lactis europeus. No n’han transcendit els resultats, però l’optimisme és escàs mentre Brussel·les no aixequi els aranzels als cotxes xinesos que van originar el conflicte. Tampoc no hi ha gaire més confiança sobre l’ordre de compra de 500 avions a Airbus.
