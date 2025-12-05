Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mogherini dimiteix del capdavant del Col·legi d’Europa acusada de frau

Federica Mogherini, en un acte del Cercle d’Economia. | ZOWY VOETEN

Beatriz Ríos

Brussel·les

L’excap de la diplomàcia de la Unió Europea, Federica Mo-gherini, va presentar ahir la dimissió com a rectora del Col·legi d’Europa, càrrec que ocupa des del maig del 2020, després de ser imputada per un presumpte cas de corrupció i frau amb fons europeus que afecta aquesta institució.

"Amb el màxim rigor i equitat amb què sempre he exercit les meves funcions, he decidit dimitir com a rectora del Col·legi d’Europa i directora de l’Acadèmia Diplomàtica de la Unió Europea", va dir Mogherini en un comunicat. És aquesta Acadèmia Diplomàtica la institució sobre la qual s’investiga l’assignació.

Tres imputats

La policia belga va detenir dimarts Mogherini i dues persones més –el fins ara director general de la Comissió Europea per a l’Orient Mitjà, el Nord de l’Àfrica i el Golf, Stefano Sannino, a més d’un altre càrrec del Col·legi de Bruges–. Tots tres van ser imputats dimecres per frau i corrupció en contractació, conflicte d’interessos i violació del secret professional.

Els acusats van ser detinguts després que la policia belga escorcollés el seu domicili, les seus del Servei d’Acció Exterior de la UE i el campus del Col·legi d’Europa a Bruges. Després de prestar declaració davant el jutge, van quedar en llibertat perquè les autoritats van considerar que no hi havia risc de fuga.

Sanino, un conegut diplomàtic italià que va ser secretari general del Servei d’Acció Exterior del bloc entre el 2021 i el 2025, tenia previst jubilar-se a final d’any. En vista de l’acusació, l’italià va decidir abandonar el càrrec prematurament.

La investigació, liderada per la Fiscalia Europea Antifrau, se centra en l’Acadèmia Diplomàtica de la UE, un programa de formació per a joves diplomàtics. Aquest programa va ser adjudicat pel Servei d’Acció Exterior al Col·legi d’Europa per al curs 2021-2022 al divulgar-se els criteris de licitació.

