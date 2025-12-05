Espionatge
Moscou, acusat d’assassinar una britànica
Dawn Sturgess va morir enverinada per utilitzar un perfum adulterat amb verí
Lucas Font
Una investigació independent ha va concloure ahir que el president de Rússia, Vladímir Putin, és el "responsable moral" de la mort de Dawn Sturgess, una dona britànica que va morir enverinada després d’utilitzar un perfum adulterat amb Novitxok, una substància altament nociva utilitzada en l’intent d’assassinat de l’exespia rus Serguei Skripal. Sturgess va morir el juliol del 2018 a l’hospital de Salisbury, al sud d’Anglaterra, pocs mesos després que Skripal, exiliat al Regne Unit des del 2010, fos ingressat a l’hospital amb la seva filla, Iúlia, víctima d’un enverinament a casa seva.
"Estic segur que, al portar a terme el seu atac contra Serguei Skripal, [els agents] actuaven seguint instruccions. He arribat a la conclusió que l’operació per assassinar Serguei Skripal devia ser autoritzada pel més alt nivell, pel president Putin", va assenyalar el cap de la investigació, l’exjutge del Tribunal Suprem Anthony Hughes. "L’atac per part de Rússia no va ser, segons sembla, simplement una venjança contra ell, sinó que va suposar també una declaració pública, tant a nivell internacional com nacional, que Rússia actuarà amb decisió en el que considera els seus propis interessos", afegeix l’informe.
La parella de Sturgess va trobar el flascó de perfum adulterat poc després de l’atac contra Skripal el març del 2018. Tot apunta que els agents de l’agència militar d’intel·ligència russa (GRU) van deixar l’ampolla després d’empastifar el pom de la porta de la residència de l’exespia rus a Salisbury, un acte que ha sigut qualificat com a "sorprenentment imprudent" per part del cap de la investigació. "Una petita quantitat podria matar milers de persones innocents, contra les quals els autors no tenien hostilitat, tot i que creguessin que tenien motius per matar Serguei Skripal", va assegurar Hughes.
Agent doble
Skripal, de 74 anys, va ser arrestat a Rússia el 2004 i condemnat a 13 anys de presó per actuar com un agent doble per a l’MI6, l’agència d’intel·ligència britànica. El 2010 va ser traslladat al Regne Unit en una operació d’intercanvi de presoners després de rebre l’indult de Putin. Els familiars de Sturgess han criticat les autoritats britàniques per mantenir la identitat real de Skripal, que va permetre als serveis secrets russos localitzar-lo i dur a terme l’intent d’assassinat que va acabar posteriorment amb la mort de la dona, de 44 anys.
"Sigui quin sigui el nivell de risc per a Serguei Skripal, sorgeix la pregunta de si les autoritats britàniques no van prendre les precaucions de seguretat que haurien d’haver pres", assenyala l’informe.
