Acord al Congrés
El PSOE encarrila amb Junts i el PP la llei contra la multireincidència
Els socialistes avancen en les picades d’ullet als postconvergents i es comprometen a portar la norma al primer ple de 2026 per aprovar-la
Miguel Ángel Rodríguez
Al mea culpa entonat per Pedro Sánchez i al decret llei econòmic amb picades d’ullet a Junts els va seguir ahir un acord entre el PSOE, el PP i els postconvergents per impulsar la llei contra la multireincidència que fa mesos que demanen els de Carles Puigdemont. Els socialistes van pactar modificacions amb Junts i van donar el vistiplau a altres canvis tancats entre els independentistes catalans i el PP. A més, segons fonts de la formació postconvergent, el PSOE s’ha compromès a portar la llei per aprovar-la al primer ple del pròxim període de sessions, al febrer.
En la mateixa setmana en què Sánchez sembla que s’ha posat de deures recuperar el suport de Junts, s’ha reactivat la tramitació de la llei contra la multireincidència que van registrar els postconvergents l’abril de l’any passat. En la ponència, una reunió a porta tancada amb representants de totes les formacions, PSOE i Junts van arribar amb dues esmenes acordades que ja han sigut introduïdes en el text de la llei.
Així mateix, els de Puigdemont també van presentar quatre canvis negociats més amb els populars i que compten amb el vistiplau dels socialistes. Fonts del PP han tret pit dels canvis introduïts i recorden que ells van registrar la seva pròpia norma, però que està bloquejada per la Mesa del Congrés. Tot i que aplaudeixen els pactes amb Junts, les mateixes fonts neguen de manera categòrica que hi hagi "cap acord a tres entre PSOE, PP i Junts".
El text va quedar, per tant, a punt per ser tractat en la comissió d’Interior que es podria convocar la setmana vinent amb el compromís que la norma es pugui aprovar al febrer. A més de l’entesa tàcita entre el PP, el PSOE i Junts, el PNB també va recolzar l’informe de la ponència. No ho van fer, en canvi, la resta de socis del Govern. Podem i EH Bildu s’hi van oposar i Sumar i ERC va optar per esperar a la comissió per prendre posició.
La norma, impulsada pels postconvergents, pretén endurir les penes per acabar contra la multireincidència. Per aconseguir-ho, la proposició de llei planteja la modificació de l’article 234.2 per imposar pena de presó de 6 a 18 mesos a aquells que acumulin tres condemnes per furt lleu, sense necessitat que l’import acumulat de les infraccions sigui superior a 400 euros, com es recull actualment.
D’altra banda, la multireincidència que agreuja el furt passa a comptar-se només amb antecedents menys greus o greus, excloent-ne els lleus, ja recollits amb l’anterior canvi.
