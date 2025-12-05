Violència contra les dones
El PSOE recopila dades per portar Salazar davant el fiscal per assetjament
L’executiva del partit va demanar "confiança" a les federacions en una reunió d’urgència sobre les denúncies contra l’exdirigent de la formació
Iván Gil
La reunió de Ferraz amb les responsables d’Igualtat i representacions de les federacions per abordar la crisi pel cas Salazar no va servir per aconseguir calmar els ànims dins del PSOE. La falta d’avanços en la investigació interna contra Francisco Salazar, estret col·laborador de Pedro Sánchez al Gabinet de Presidència, arran de les denúncies per assetjament sexual de dues treballadores, va motivar la convocatòria d’urgència de la cita telemàtica dimecres a la nit per part de la Secretaria d’Igualtat, que dirigeix Pilar Bernabé. Tot i que des de la direcció federal rebaixen les crítiques, en algunes federacions assenyalen que es va visibilitzar un "emprenyament monumental". Diferents responsables d’Igualtat van exigir que s’enviés tota la informació a la fiscalia. Una petició que va llançar en primer lloc la Federació Socialista Asturiana.
A la direcció expliquen que la comissió contra l’assetjament és la que està treballant per recopilar les dades. Fins a no conèixer-se aquest informe no es podrà fer el pas que van exigir algunes de les responsables d’Igualtat que van intervenir. Davant les seves crítiques, a Ferraz se’ls va demanar calma i confiança. Fonts presencials asseguren que va arribar un moment en què fins i tot es van tallar les intervencions, extrem que neguen a Ferraz.
L’agitació interna ve esperonada per les denúncies de víctimes destapades per Eldiario.es, on es relaten comentaris obscens a subordinades, gestos o, fins i tot, peticions sexuals. La portaveu del Govern, Pilar Alegría, va titllar aquests comentaris de "vomitius" i la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, reclamava ser "molt més rigorosos" en la selecció de càrrecs orgànics després de qualificar-los de "fastigosos i menyspreables".
Fonts de diferents federacions van traslladar que els havia arribat la convocatòria a la reunió telemàtica a primera hora d’aquella tarda, amb tot just unes hores de marge. A la direcció federal del PSOE van justificar la demora en la resolució de l’expedient per possible assetjament per la complexitat del procediment i la novetat d’aquests mecanismes posats en marxa. Tot i que Salazar es va donar de baixa de militància la setmana passada, aquesta pèrdua de la condició d’afiliat, expliquen els socialistes, "no suposa el final del procediment".
"És un porc"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo podria haver triat un terme més sever, o més grandiloqüent. La conducta de Francisco Salazar que descriuen les noves denúncies té cabuda en la definició de presumpte delinqüent, o en la d’agressor sexual. Però el líder de l’oposició va escollir un terme més pla, col·loquial fins i tot, però totalment directe. "El senyor Salazar és un porc", va sentenciar, sintetitzant en una sola paraula bona part de l’estratègia dels populars sobre el vot femení. Salazar va ser dels noms que van arribar a sonar per substituir Santos Cerdán, malgrat ser un dels pocs supervivents de l’equip amb el qual Sánchez va guanyar el 2017 les primàries socialistes.
