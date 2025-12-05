Cimera bilateral
Putin arriba a l’Índia amb més petroli i armes per a Modi
El president rus té previst oferir al primer ministre indi sistemes de defensa antiaèria S-400 i avions Su-57
El Periódico
El president rus, Vladímir Putin, va arribar ahir a l’Índia amb la cartera plena de petroli i armament per a un dels seus aliats clau, Narendra Modi, davant l’atenta mirada de la Casa Blanca, que ha augmentat la pressió al país asiàtic amb amenaces de més aranzels pels seus negocis amb Moscou.
La visita és vital per al Kremlin, ja que l’Índia és el seu principal importador tant d’armes com de cru per via marítima. "A Moscou i a Nova Delhi donem molta importància a aquesta visita [...]. Esperem que sigui exitosa i permeti enfortir les relacions amistoses entre els nostres països", va comentar la vigília Iuri Uixakov, assessor de política internacional del Kremlin. Es tracta del primer viatge del president rus a l’Índia des de l’inici de la invasió d’Ucraïna, el febrer del 2022. Estava previst que Modi, que va rebre Putin a l’aeroport, un gest poc habitual en el líder indi, oferís a la nit un sopar privat al seu aliat, i avui tots dos celebraran una cimera bilateral.
Descens d’importacions
Segons el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ocuparà "un lloc important en l’agenda" la negociació per ampliar el subministrament dels avançats sistemes de defensa antiaèria de cinquena generació S-400. La premsa índia també va apuntar que Putin podria oferir a Modi la coproducció dels avions de combat Su-57. Formen part de la delegació russa el ministre de Defensa, Andrei Beloússov, i el cap del consorci d’exportació d’armes, Rosoboronexport. L’Índia, que va utilitzar armament rus en el seu últim enfrontament militar amb el Pakistan, està interessada a reforçar el seu escut antiaeri, tot i que el 2018 ja va gastar 5.000 milions de dòlars en cinc S-400. Actualment, la majoria de caces de les forces aèries de l’Índia també són Su-30 russos. Segons l’Institut Internacional d’Estudis per a la Pau d’Estocolm (Sipri), la importació d’armes russes al país asiàtic va caure del 76% en el període 2009-2013 al 36% en 2019-2023.
Putin també va aterrar a l’Índia acompanyat dels caps de les petroleres Rosneft i Gazprom Neft, tot i que es desconeix com el Kremlin pensa revertir la caiguda de les importacions de cru.
