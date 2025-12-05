Sánchez: "El que està en joc és quin model de societat volem"
El socialista afirma a Plasencia que només el seu partit garanteix l’Estat del benestar
Raquel Rodríguez Muñoz
El secretari general del PSOE d’Espanya i president del Govern, Pedro Sánchez, va obrir a Plasencia la campanya electoral socialista. Davant un auditori completament entregat, antic feu socialista gràcies a Elia María Blanco, present al palau de congressos, Sánchez va remarcar que el que està en joc en les pròximes eleccions autonòmiques és el model de societat –"quin model de societat volem", va assenyalar– i va voler posar èmfasi que únicament el PSOE pot garantir un "Estat del benestar fort".
Sánchez va tancar les intervencions d’un acte públic obert pel secretari general dels socialistes a Plasencia, Alfredo Moreno, i en el qual també van intervenir la presidenta de l’Assemblea d’Extremadura, Blanca Martín, i el candidat a la presidència de la Junta d’Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Sánchez, que va ser aplaudit, ovacionat, victorejat, tocat i fotografiat per un auditori ple, va enumerar els arguments pels quals els extremenys han de votar el PSOE en les pròximes eleccions autonòmiques. El primer que va criticar és el model de Sanitat del PP per confrontar-lo amb el socialista. Així, posant d’exemple la Sanitat madrilenya d’Isabel Díaz Ayuso, va remarcar que el primer que fa el PP és "retallar, el segon, augmentar les llistes d’espera i el tercer, contractar a l’empresa privada", amb la qual cosa "el model del PP és fer negoci amb la Sanitat de tots perquè guanyin quatre. Som pacients, no clients".
El segon argument que va defensar és que el PSOE és "progrés", davant el retrocés que suposa el PP. Així, va enumerar les polítiques del Govern de pujada de les pensions, de l’SMI i els permisos de paternitat i maternitat i va posar èmfasi en el fet que les pensions estan garantides per llei perquè s’ha "recuperat el Pacte de Toledo". Sánchez també va remarcar que, amb el PSOE al Govern, "Espanya està vivint un dels millors moments dels últims 45 anys" i, en matèria de vivenda, va destacar que el Govern acaba d’aprovar que els ajuntaments puguin destinar el seu romanents a polítiques d’habitatge.
També es va referir a les transferències de l’Estat a les comunitats per ressaltar que Extremadura ha rebut 7.000 milions d’euros més que amb Rajoy i va censurar que la Junta rebutgés "que li perdonéssim part del deute; només per això, Guardiola mereix perdre les eleccions perquè no ha defensat els interessos extremenys", va dir. Per tots aquests motius, va defensar que Gallardo sigui el pròxim president de la Junta d’Extremadura.
La bandera del PSOE
En la seva intervenció, el secretari general dels socialistes extremenys va ser ben clar al remarcar que "no es pot entendre Extremadura sense la bandera del PSOE" i les polítiques i projectes socialistes, portats a terme per Juan Carlos Rodríguez Ibarra i Guillermo Fernández Vara, al·ludit durant diverses ocasions durant les intervencions i molt aplaudit per l’auditori.
