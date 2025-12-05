Trobada bilateral
Sánchez recolza la resolució de l’ONU que prioritza el pla marroquí per al Sàhara
El Govern «acull amb satisfacció» la decisió del Consell de Seguretat que demana prioritzar la proposta d’autonomia
El president rep a la Moncloa el primer ministre del Marroc
Les associacions de periodistes van criticar l’«opacitat» de la reunió al no permetre preguntes de la premsa
Mario Saavedra
Espanya ha fixat per primera vegada la seva posició respecte a la resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que demana prioritzar la solució "autonomista" del Marroc per al Sàhara Occidental. "Espanya acull amb satisfacció l’adopció de la resolució", es llegeix en el comunicat conjunt després de la cimera celebrada ahir al palau de la Moncloa a Madrid, presidida pel president Pedro Sánchez i el seu homòleg marroquí, Aziz Ajanuch, rebut amb honors.
"El president del Govern ha reiterat la posició d’Espanya sobre la qüestió del Sàhara Occidental, expressada en la Declaració Conjunta del 7 d’abril del 2022", assenyala el text, de 113 punts. "En aquest sentit, Espanya acull amb satisfacció l’adopció de la resolució 2797 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, del 31 d’octubre del 2025, recolzant plenament la tasca del secretari general i el seu enviat personal per facilitar i celebrar negociacions prenent com a base la proposta d’autonomia del Marroc amb vista a aconseguir una solució de la controvèrsia que sigui justa, duradora i acceptable per a totes les parts".
Sense avanços en el full de ruta
De la reunió no va sortir cap informació nova sobre els assumptes pendents. No hi va haver avanços comunicats sobre les duanes de Ceuta i Melilla, que segueixen sense pas de mercaderies, tot i que es mantenen tècnicament obertes al trànsit comercial. "Espanya i el Marroc es congratulen de la qualitat de la cooperació operativa entre les seves respectives administracions duaneres i es proposen reforçar-la", es llegeix en el comunicat conjunt.
No hi ha cap referència en el text a les negociacions de la delimitació marítima davant les Canàries o la gestió de l’espai aeri sobre el Sàhara Occidental, que fa l’operadora espanyola Enaire des de les illes, tot i que el Marroc controla de facto el territori, encara pendent de descolonització segons l’ONU. Els dos països s’han "compromès a reforçar els esforços en la lluita contra la immigració irregular, el trànsit de persones, el frau documental i el tràfic d’éssers humans".
La trobada es va celebrar sense possibilitat de preguntes dels periodistes acreditats. Davant la pregunta de si va ser decisió de la part marroquina o l’espanyola, fonts de la Moncloa van assegurar: "Les qüestions d’agenda les estableixen les delegacions de manera coordinada". Les associacions de periodistes APM i FAPE van protestar per l’"opacitat informativa".
Es van firmar 14 acords de cooperació en matèria de "transformació digital i modernització de les administracions públiques, esport, cultura i educació, prevenció de desastres naturals, agricultura i pesca". En això últim, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va anul·lar els acords de pesca i comerç agrícola amb el Marroc l’octubre de l’any passat al considerar que no es va obtenir el consentiment del poble del Sàhara Occidental. El Govern espanyol va defensar davant la justícia europea la validesa d’aquests acords.
A la reunió, per part espanyola, van assistir els ministres d’Exteriors (José Manuel Albares), Transició Ecològica (Sara Aagesen), Transports (Óscar Puente), Educació i Esports (Pilar Alegría), Agricultura (Luis Planas) i Inclusió (Elma Saiz), junt amb les seves contraparts marroquines.
Acords de cooperació
El bloc més ampli acordat té a veure amb la "digitalització i modernització de l’Estat", segons la nota distribuïda pel Govern. Hi ha acords per digitalitzar les administracions tributàries, tramitar per via electrònica les sol·licituds de cooperació, prorrogar la col·laboració en protecció social i Seguretat Social i intercanviar capacitats tècniques. A això se sumen un text sobre patrimoni documental i una declaració d’intencions per compartir experiències en l’elaboració i publicació digital de lleis i reglaments.
La resta dels acords es reparteixen entre educació, esport, drets i sectors productius. Pedro Sánchez va cridar a "aprofitar les oportunitats econòmiques, culturals i socials que brindarà l’organització del Mundial de Futbol 2030", remarcant el paper de les empreses espanyoles i marroquines en el desenvolupament de projectes conjunts.
S’actualitza també el marc dels centres educatius espanyols al Marroc i es reforça la cooperació esportiva amb formació, intercanvi i protecció de l’esportista. Hi ha un memoràndum per combatre el discurs d’odi i la desinformació, i d’altres en diplomàcia feminista i intercanvi de joves diplomàtics. En l’àmbit econòmic i de seguretat, es firmen memoràndums sobre gestió de desastres naturals, agricultura i pesca, amb focus en innovació, aigua, lluita contra la pesca il·legal, aqüicultura, agricultura sostenible i desenvolupament rural, a més d’un acord cientificotècnic per estudiar la sismicitat i els possibles tsunamis a l’Estret de Gibraltar.
