Sectors feministes socialistes obren una esquerda amb la direcció
Iván Gil
El cessament "fulminant" de Francisco Salazar i la seva renúncia dels càrrecs orgànics en el PSOE es va precipitar a les portes de l’últim comitè federal el juliol passat. Uns canvis orgànics que, així mateix, es van produir forçats per la dimissió de Santos Cerdán. L’elegida per rellevar Cerdán va ser la valenciana Rebeca Torró, i es va donar la circumstància que estava previst situar Salazar com un dels seus adjunts. Ara, cinc mesos després, Torró fa front al seu primer terratrèmol intern provocat per la crisi del cas Salazar.
Una fractura oberta per sectors feministes del PSOE, que qüestionen la inacció davant les denúncies i es regiren també contra l’elegida per Sánchez a la Secretaria d’Igualtat després de l’últim congrés, Pilar Bernabé.
Després del xoc entre sectors feministes i la direcció federal en la trobada, manifestaven la seva discrepància en públic la delegada del Govern al Principat d’Astúries, Adriana Lastra, i la portaveu del PSOE a la comissió d’Igualtat del Congrés, Andrea Fernández. La primera va ser vicesecretària del PSOE i va promoure la segona com a secretària d’Igualtat de l’executiva. "Ua vegada s’acabi de recollir tota la informació, s’ha d’anar a fiscalia. És el que ha de fer el nostre partit i estic segura que ells estan convençuts de fer-ho", afirmava Lastra ahir fent-se ressò de la petició que altres dirigents van llançar en la trobada. Així mateix, es referia a aquest cas com a "violència contra les dones". La portaveu parlamentària d’Igualtat reclamava per la seva part "explicacions detallades i convincents" a la direcció, deixant entreveure que la reunió d’urgència no ha fet més que encendre el creixent malestar en l’organització. A més, instava que tot quedi "molt clar, negre sobre blanc" i "sobretot" que es protegeixi les víctimes, que el juliol passat "van preferir" anar a un mitjà de comunicació abans que "recórrer a l’organització".
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes