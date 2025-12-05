L’acord de Washington
Trump exhibeix la pau entre el Congo i Ruanda mentre insulta Somàlia
El president celebra la firma del final del conflicte bèl·lic i segella pactes bilaterals amb els dos països africans per obtenir minerals rars
L’acte va tenir lloc en un institut que el líder republicà havia tancat i al qual ara ha posat el seu nom
Idoya Noain
Els esforços de Donald Trump per presentar-se com algú capaç de posar fi a guerres (vuit, segons la seva comptabilitat) i les profundes contradiccions després d’aquest desig tan viu d’un mandatari que insulta nacions i es mou per interessos econòmics va prendre forma ahir a Washington D. C.
El president va convidar a la Casa Blanca els homòlegs de Ruanda, Paul Kagame, i la República Democràtica del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, i després va participar en una cerimònia de firma de l’acord de pau entre les dues nacions, que ell va contribuir a gestar i que va batejar com a "acords de Washington".
L’acte es va celebrar a la seu de la capital de l’Institut de la Pau dels EUA, un edifici que el republicà va tancar al principi del seu mandat però que va reobrir el dia abans d’aquesta firma. I ho va fer col·locant el seu nom en lletres platejades a l’entrada de l’edifici, que ara està rebatejat en honor seu.
"Avui és un gran dia per a l’Àfrica i per al món", va dir Trump abans de la firma en una intervenció en què també va informar de la firma d’acords bilaterals amb els dos països africans. "Obriran noves oportunitats per als EUA per accedir a minerals crítics i donaran beneficis econòmics a tothom", va dir sobre aquests acords. "Extraurem minerals rars i béns, pagarem i tothom hi farà molts diners".
Kagame i Tshisekedi, per la seva banda, van celebrar la firma d’un acord els termes del qual van delinear ja fa uns quants mesos. La realitat sobre el terreny als seus països, però, obliga a rebaixar l’entusiasme que ha filtrat en els seus discursos i en el de Trump, que va parlar d’"una nova era d’harmonia i cooperació".
Dimecres, un dia abans de la firma, van arribar informacions de l’esclat de forts combats a prop de la frontera, a la zona de l’est de la República Democràtica del Congo, on ha pres control la milícia M23. Aquesta milícia, segons denuncia Kinshasa, rep ajuda material de Ruanda i ha establert un govern paral·lel que ho controla tot, incloses les cadenes de subministraments de minerals.
A la cerimònia hi van assistir com a convidats altres líders i representants de nacions africanes, com ara Angola, Burundi, Kenya, Togo i Uganda, així com representants de Qatar i els Emirats Àrabs Units. I moltes d’aquestes nacions, incloent-hi la RDC, van ser en el passat insultades per Trump.
Habitualment, els atacs racistes i xenòfobs del republicà es produeixen en el marc de converses sobre immigració. Ja des de la seva primera presidència va parlar de "forats de merda" i en la campanya del 2024 va assenyalar de manera singular la suposada arribada als EUA de criminals vinguts de la República Democràtica del Congo, al líder de la qual elogiava ahir.
Atac a immigrants somalis
Aquests elogis a líders africans en la cerimònia a Washington arriba en el mateix moment en què Trump està agreujant i portant a nivells inèdits els atacs racistes contra Somàlia. Els últims dies ha injuriat repetidament el país titllant-lo d’"escombraries" i ha arribat a dir que "gairebé no el qualifica de país". "No tenen res, es maten els uns als altres, no hi ha estructura", va indicar.
Aquesta vegada els seus atacs a Somàlia es relacionen amb escomeses contra la immigració, especialment a l’Estat de Minnesota, governat pel demòcrata Tim Walz i pel qual va ser elegida la congressista demòcrata nascuda a Somàlia Ilhan Omar. Però la cruesa i brutalitat dels insults està arribant a cotes mai vistes en una presidència democràtica moderna.
