47è aniversari
Armengol crida a actualitzar la Constitució a la «diversitat territorial» d’Espanya
La presidenta apel·la a l’esperit de la Transició i de la Unió Europea per demanar a totes les formacions treballar «en un sol equip» pel «benestar col·lectiu»
Miguel Ángel Rodríguez
En el seu tercer discurs com a presidenta del Congrés per commemorar els aniversaris de la Constitució,
ha cridat a «adequar» la Carta Magna a la «diversitat territorial» d’Espanya i fer amb això «un text del segle XXI». En un acte al qual només han assistit PP, PSOE, Sumar i algun diputat de Podem, la presidenta ha fet també bandera del «llegat» de la Transició i l’entrada a la Unió Europea, de la qual es complirà 40 anys l’1 de gener vinent, per apel·lar a aquesta «forma útil de fer política» que es basava a «dialogar, pactar, pensar en l’interès general».
«A la nostra Constitució hi ha nous drets, noves llibertats. La Carta Magna es va escriure mirant a Europa, ara podem situar Europa a la nostra Constitució. Podem adequar-les a la diversitat territorial del nostre país, fer-ne un text del segle XXI», ha pronunciat Armengol, tercera autoritat de l’Estat després de
i
. La presidenta ha posat a tall d’exemple la reforma que es va aprovar l’any passat per substituir el terme «disminuït» per «persones amb discapacitat».
Sobre quins són aquests drets, poc ha dit, tot i que sí que ha deixat clar quins són els reptes a què s’enfronta la societat actual. Així, ha citat la crisi de la vivenda; la violència masclista «en totes les seves manifestacions»; la necessitat d’adaptar-se al «canvi climàtic» ; o la defensa dels principis democràtics «davant els discursos que veuen, en la pèrdua de llibertats, un avantatge i un atractiu». «De la nostra resposta a aquestes realitats dependrà el nostre present i el nostre futur», ha sentenciat. Unes paraules que han arribat després que diversos alumnes de primària de diferents nacionalitats hagin llegit en altres idiomes els articles 23, sobre el dret a la participació política ciutadana; 27; que regula el dret a l ’educació ; i 48, relatiu a la joventut.
La «prova de foc»
Ara bé, Armengol, conscient de l’actual clima polític en què el PP i el PSOE fa més d’un any que no arriben a cap consens i és cada vegada més habitual els insults en els debats parlamentaris, ha cridat a fixar-se en l’esperit que va fer possible la Constitució. «La Transició va ser una prova de foc que va fer madurar la societat civil i la classe política espanyola en la cultura de l’acord. Es va negociar dur. Es va escoltar, es va debatre, es va dialogar, es va cedir. Però, sobretot, es va arribar a consensos», ha recordat.
«Aquest llegat és el que ens ha de servir com a referència avui», ha insistit Armengol. Minuts més tard, repetia que la reforma de l’article 49 –referent a les persones amb discapacitat– o la renovació del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere hauria de ser la norma: «Ser un paradigma del diàleg, ser un espai d’acord del qual la societat se senti orgullosa».
La Unió Europea
La presidenta del Congrés també ha aprofitat per recordar que al consens de la Transició el va seguir també una negociació per entrar a formar part de la Unió Europea, de la qual es compliran 40 anys en menys d’un mes. «Aquest aprenentatge, aquest curs accelerat de negociació i pacte, va permetre després converses fluides per a una adhesió primerenca al que avui és la Unió Europea», ha dit, abans de reivindicar que «avui Espanya és un referent a Europa del qual molts beuen».
Fent al·lusió a la quantitat de normes que s’aproven al Congrés i que provenen de l’Europarlament, Armengol ha posat en valor que «treballant de manera col·lectiva, persones i estats amb realitats molt diferents poden arribar a acords que beneficiïn la majoria». A tall de síntesi d’aquest esperit, la presidenta ha dit que la premissa ha de ser el treball de la classe política «en un sol equip i amb un sol objectiu, el benestar col·lectiu». «Tenim un gran llegat per defensar i un futur per construir», ha conclòs.
