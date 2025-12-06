El cap de gabinet de Mazón va intervenir en l’ES-Alert: "Salo, de confinar res, sisplau"
Els missatges de WhatsApp revelen que l’exconsellera rebia ordres de Cuenca / L’expresident, des del restaurant El Ventorro, després de ser avisat d’un mort a Utiel: "Potser anem al 112"
LAURA BALLESTER
L’as judicial que l’exconsellera valenciana de Justícia i Interior Salomé Pradas ha guardat a la màniga des del 10 de març del 2025 va resultar ser una bomba informativa. Després de nou mesos com a investigada i esperonada per "les mentides" que va sentir dir a Mazón en les entrevistes que va concedir pel 9 d’octubre (la Diada del País Valencià), l’exconsellera ha entregat a la causa de la dana una acta notarial amb els missatges que va intercanviar amb Mazón i el seu cap de gabinet, José Manuel Cuenca, en les hores clau del 29 d’octubre del 2024. No inclou tots els missatges sinó les hores seleccionades per l’exconsellera. D’11.32 a 20.19 hores, i de les 14.25 a les 20.22 hores en el cas de José Manuel Cuenca.
El primer missatge de Pradas l’envia Mazón a les 11.32 hores del 29 d’octubre, amb una detallada descripció sobre les pluges, alertes decretades, els primers rescats i intervencions. "Estic en comunicació amb Pilar Bernabé. El que més preocupa ara és zona Ribera Alta, barranc Pollo [sic, perquè s’escriu Poio] i riu Magre, acabem de decretar alerta hidrològica en municipis d’aquesta zona". I acaba el minut i resultat de l’emergència a les 13.05 amb "la bona notícia del dia: tot sembla indicar que demà signem preacord amb bombers forestals". Carlos Mazón contesta mitja hora després –a les 13.34 hores– amb un "collonut" al report sobre l’emergència. I un "bééé" a l’acord dels bombers.
Complicacions
Salomé Pradas torna a informar a les 14.11 hores Mazón sobre la greu situació que es ja es vivia a Utiel (on van morir sis persones pel desbordament del Magre). "La cosa es complica a Utiel". Missatge que ja no obté resposta del cap del Consell, que abans de les 15 hores ja era al restaurant El Ventorro. A partir d’aquell moment la consellera manté informat José Manuel Cuenca. "La cosa es complica a Utiel", Pradas informa Cuenca a les 14.26 hores del 29 d’octubre. "¿De pluja?", demana ell. "El riu, es desborda". "D’acord. Hòstia [sic]", respon ell en aquell mateix minut. L’emergència es complicava per minuts. A les 14.52 hores hi insisteix: "Passem a Nivell 2 a Utiel-Requena. PMA [lloc de comandament avançat] a Requena. Cecopi [Centre de Coordinació Operatiu Integrat] a Centre d’Emergències". Cuenca hi respon en el mateix minut: "L’alcalde d’Utiel el tens controlador [sic]". "Sí. Activem UME", li respon la consellera. A aquella hora començava Mazón el dinar a El Ventorro que es va prolongar durant quatre hores.
Més d’una hora després, Pradas torna a donar detalls a Cuenca a les 16.04 hores. "Cecopi a 17 h a l’Eliana. Hem mobilitzat recursos de rescat cap a Utiel-Requena inclosa l’UME. Centre de recepció de mitjans a Requena". Els pitjors pronòstics van arribar a les 16.28 hores. "Ens informen d’un mort a Utiel", Pradas va advertir Cuenca. El cap de gabinet va reexpedir la consellera a les 16.43 un missatge de Carlos Mazón, que va escriure des del restaurant El Ventorro. "Potser a les 19 hrs [sic] anem a 112". Missatge que Cuenca identifica com a escrit pel "presi". "Perfecte", respon Salomé Pradas a les 16.47 hores, dotze minuts abans d’iniciar-se el Cecopi.
La consellera no va intercanviar missatges amb Mazón des de les 14.11 hores. Només consta al telèfon de Pradas una trucada perduda de Mazón a les 20.19 hores de la tarda. I una trucada de 37 segons del president nou minuts abans d’arribar al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana.
"Una barbaritat"
Més rellevants i amb un possible recorregut judicial són els missatges de Pradas amb el cap de gabinet de Mazón. "La cosa es complica a Utiel", Pradas informa Cuenca a les 14.25 hores del 29 d’octubre. "¿De pluja?", demana ell. "El riu, es desborda". "D’acord. Hòstia [sic]", respon ell immediatament. Tots dos intercanvien més missatges sobre l’operatiu al llarg de la tarda, fins que el cap de gabinet de Mazón (secretari autonòmic) dona una ordre a la consellera i comandament únic de l’emergència en aquell moment. "Salo [...]. De confinar res, sisplau. Calma". Pradas hi respon: "Estan les coses molt malament [...]. Desbordaments per tota la província". Cuenca s’hi continuava oposant. "Ja, dona. Però confinar una província és una barbaritat. Una cosa és zonificar [...]. Comarques [...]. Però no tota la província".
La responsable de l’emergència informa el cap de gabinet de Mazón que enviaran "missatge de precaució" a totes les comarques [de la província de València]. José Manuel Cuenca fins i tot dicta les comarques afectades: "la Ribera Alta, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta, la Costera. En fi. Però no tota la província", escriu a les 19.56 hores. Pradas li insisteix que "poc es queda fora. I comunicacions afecta tothom. Hi estem. Confinament àrees afectades. I allunyament (pujar plantes) uns quants municipis".
La resposta encén el cap de gabinet de Mazón. "Salomé, per a confinar fa falta un estat d’alarma. I això ho decreta la noia que tens al costat. La delegada. Calma", li assegura Cuenca, al desconèixer que el pla d’inundacions sí que preveu el confinament en cas d’emergència. I és el que li respon Pradas. "Sí. Però confinament podem decretar per llei d’emergències". El secretari autonòmic insisteix a aclarir la idea del confinament. "Lleva’t açò del cap, per favor. Tranquil·la, xe", assegura barrejant el castellà i el català. "Ja aplega el presi", informa la consellera de Justícia i Interior.
A això Salomé Prada remet un àudio al cap de gabinet de Mazón en què relata, en català, les mesures que adoptaran. En aquest àudio remès a les 20.15 hores avança el missatge ES-Alert que s’enviarà a les 20.57 hores en què ja es demanava que pugessin a les parts altes en zones pròximes a rius i barrancs. Pradas ho complementa amb tres missatges més: "La confederació decretarà nivell 3", amb referència al nivell 3 d’emergència en la presa de Forata (situada a Iàtova, a la conca del riu Magre) i que es temia que es podria enfonsar.
