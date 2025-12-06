El dilema contra Maduro
L’oposició veneçolana es debat entre recolzar Trump o promoure una sortida negociada cada cop més difícil. De moment, l’antimadurisme es mobilitza avui als carrers de Caracas i 20 ciutats del món sense poder definir un full de ruta comú entre tots els opositors al Govern.
Abel Gilbert
"Ens veurem aquest dissabte, i el món sabrà per què el Nobel és nostre". María Corina Machado ha tornat a fer una crida als veneçolans a sortir als carrers. El seu recent guardó, que no pot rebre en persona a Oslo, s’ha de convertir segons ella en una llum "encesa" a les principals ciutats del món. El que passi avui a Caracas tindrà especial importància en un moment crucial de la crisi desfermada al Carib sud i la confrontació entre Nicolás Maduro i Donald Trump.
Machado ha donat suport incondicional a l’ofensiva del multimilionari republicà. També va fer seva la caracterització del palau de Miraflores com a organització "narcoterrorista". El mimètic alineament de la dirigent dretana amb Washington no té unanimitat entre els opositors al madurisme. Una part d’ells prefereix, però, mantenir l’ambigüitat o el silenci en un moment especialment destacat per a la líder de Vente Veneçuela, especialment a l’exterior.
Poques opcions per a Maduro
Pedro Urruchurtu és un dels qui reben suport i assessorament de Machado. La pressió de Washington, qualificada d’"inèdita", ja no té "retrocés" i obliga el "règim" a "entendre que ha d’anar-se’n". A hores d’ara, les opcions de Maduro "no són gaires", entre altres raons a causa de "la mateixa designació del Cártel de los Soles com a organització terrorista internacional marca un abans i un després, som davant d’una organització criminal al nivell d’Al-Qaeda".
Aquesta postura és compartida pels partits Primero Justicia i Voluntad Popular, així com altres forces menors del que ha sigut la Plataforma Unitaria. Aquest sentit comú de l’antimadurisme més vehement té el desafiament de contagiar una ciutadania que ha perdut l’entusiasme, s’ha desencisat després de les eleccions de juliol del 2024, en les quals Maduro va ser proclamat vencedor sense que es coneguessin les actes, i que ara, en un nou escenari, no sembla manifestar-se a favor de les solucions polítiques violentes.
Henrique Capriles Radonski és des de fa mesos l’opositor més conegut que ha pres distància subtilment de Machado. La seva condició d’excandidat presidencial en dues oportunitats, en l’última contesa a mil·límetres de Maduro, i el seu present com a diputat, li atorguen un lloc en les discussions públiques i privades. Després del fugaç intercanvi telefònic entre Trump i el mandatari veneçolà va dir que el diàleg ha de passar a una negociació.
El Govern podria emetre un clar senyal en aquesta direcció: "¿Per què no allibera els presos polítics?". Per a Capriles es tracta de fer gestos que treguin de l’horitzó el fantasma de la intervenció militar. "Darrere d’una confrontació on hi ha violència és més difícil després reconstruir" i va afegir: "No crec en la solució bèl·lica. La via política continua sent indispensable". Diversos excompanys de ruta el van linxar a les xarxes socials.
Aníbal Sánchez, una analista que va entrar a l’Assemblea Nacional (AN) en nom dels opositors que van acceptar les regles electorals del madurisme, va advertir en una entrevista sobre "el risc d’un episodi caòtic extremadament alt si no s’activa una tercera via negociada" que pugui anar més enllà d’"un Trump agressiu en el seu segon mandat", un Maduro atrinxerat i "una oposició fragmentada que no ha construït prou poder local".
Si s’imposa el primer escenari, una eventual divisió de les Forces Armades generaria "un poder paral·lel inestable, omplert ràpidament per actors no democràtics." Les protestes per la crisi econòmica també s’intensificarien. Segons Sánchez, Machado té raó en afirmar que el país viu un "caos profund i total", amb repressió, una hiperinflació latent, escassetat crònica i un èxode que no cessa, i per això ella coincideix amb el full de ruta de Trump. D’acord amb Sánchez, però, la premi Nobel "ignora el risc de buit de poder que jo destaco: no resol la divisió opositora ni la lleialtat militar". Es passaria "del caos crònic" a un "caos agut". Només una transició negociada podria evitar-ho.
Subscriu-te per seguir llegint
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix