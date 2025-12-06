ERC i els Comuns pressionen per mantenir la rebaixa en el transport
El cap de l’Executiu afirma al Parlament que estan estudiant com sostenir les bonificacions de manera "raonable"
Sara González
ERC i Comuns continuen collant el Govern perquè es mantingui la rebaixa del 50% dels preus dels bitllets de tren i metro l’any 2026. Si no fos així, el cost de la T-usual, per exemple, s’incrementaria en 20 euros al mes i els abonaments mensuals de Rodalies fins a 50 euros en el cas del trajecte entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú. Per ara, la Generalitat només garanteix la bonificació de la T-jove i deixa entreveure que les inversions necessàries a la xarxa ferroviària requereix d’una pujada de tarifes, tot i que espera la negociació amb el Ministeri de Transports per prendre la decisió definitiva.
"El meu compromís és continuar bonificant els transports públics i millorar-los, però farem números i els explicarem. Tindrem una direcció raonable. Seria molt fàcil venir aquí i dir: ‘Tot gratis’, però no puc fer-ho", va assegurar el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la sessió de control al Parlament.
El president va donar aquesta resposta després que els Comuns es reunissin ahir amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per oficialitzar que o es manté la rebaixa del 50% del cost dels abonaments o no pensen asseure’s a negociar els pressupostos del 2026. L’única pujada que admeten és la corresponent a l’IPC. "No es pot parlar de pressupostos socials si es carreguen els abonaments. Si ho fan, no ens asseurem a parlar de pressupostos", va advertir la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix