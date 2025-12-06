Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ERC i els Comuns pressionen per mantenir la rebaixa en el transport

El cap de l’Executiu afirma al Parlament que estan estudiant com sostenir les bonificacions de manera "raonable"

Màquines de venda de bitllets a l’estació de Sants. | MARC ASENSIO CLUPÉS

Sara González

Barcelona

ERC i Comuns continuen collant el Govern perquè es mantingui la rebaixa del 50% dels preus dels bitllets de tren i metro l’any 2026. Si no fos així, el cost de la T-usual, per exemple, s’incrementaria en 20 euros al mes i els abonaments mensuals de Rodalies fins a 50 euros en el cas del trajecte entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú. Per ara, la Generalitat només garanteix la bonificació de la T-jove i deixa entreveure que les inversions necessàries a la xarxa ferroviària requereix d’una pujada de tarifes, tot i que espera la negociació amb el Ministeri de Transports per prendre la decisió definitiva.

"El meu compromís és continuar bonificant els transports públics i millorar-los, però farem números i els explicarem. Tindrem una direcció raonable. Seria molt fàcil venir aquí i dir: ‘Tot gratis’, però no puc fer-ho", va assegurar el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la sessió de control al Parlament.

El president va donar aquesta resposta després que els Comuns es reunissin ahir amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per oficialitzar que o es manté la rebaixa del 50% del cost dels abonaments o no pensen asseure’s a negociar els pressupostos del 2026. L’única pujada que admeten és la corresponent a l’IPC. "No es pot parlar de pressupostos socials si es carreguen els abonaments. Si ho fan, no ens asseurem a parlar de pressupostos", va advertir la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

TEMES

