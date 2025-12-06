Recepció constitucional
Feijóo: «Junts ha sigut un clínex tota la legislatura»
Al Congrés, Alberto Núñez Feijóo va assenyalar que Junts per Catalunya, amb el seu recolzament a Pedro Sánchez, només ha aconseguit generar nerviosisme i danyar la seva pròpia base electoral
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en conversa amb els periodistes a la recepció al Congrés dels Diputats amb motiu del 47è aniversari de la Constitució, s’ha mostrat molt crític amb Junts per Catalunya i el seu paper des que el 2023 va investir amb els seus vots Pedro Sánchez. «Junts ha sigut un clínex tota la legislatura», ha assegurat sobre això, afegint que «ha consolidat Illa [Salvador] i, ¿què té? Nervis i una ruptura amb el seu electorat. Ha fet un negoci ruïnós», ha sentenciat sobre això.
Sobre el seu sonat acte la setmana passada a la seu de Foment del Treball, la patronal catalana, a Barcelona, ha rebaixat el seu plantejament de demanar recolzament a Junts per a una moció de censura, assegurant que simplement va contestar a les queixes que sobre la política fiscal del Govern i altres aspectes de la seva gestió li havien fet els empresaris catalans. Sobre la moció de censura per si mateixa, va tornar a insistir que l’única cosa que li falten són vots i va afirmar que no la presentaria per «fer el ridícul», sinó només si és «solida».
El líder de l’oposició, en la referida xerrada informal amb els informadors, com és habitual el dia de la Carta Magna després de l’acte oficial, ha comentat diversos assumptes de l’actualitat, entre ells el transcurs de les eleccions a Extremadura, el segon dia de la campanya. Feijóo ha desqualificat obertament iradament la proposta del líder de Vox, Santiago Abascal, que la presidenta de la Junta extremenya, la popular María Guardiola, pogués no ser la candidata a una investidura després de les eleccions. «¿És una broma?» ha proclamat en forma d’interrogació retòrica, remarcant amb referència als seus barons territorials, condició en què va estar ell mateix en el seu temps de president de la Xunta de Galícia, que «jo no tinc empleats, hi ha líders a les comunitats autònomes», ha sentenciat.
A més, ha qualificat com a «excessiva» l’al·lusió d’Abascal al fet que Guardiola hauria de «passar pel cèrcol». Això no consisteix a posar i a treure algú quan et convé». El mateix to ha fet servir respecte a Vox i el futur d’Extremadura, preguntant-se de nou retòricament si l’extrema dreta pensa «bloquejar els que han guanyat», vaticinant una victòria del PP que no ha dubtat a remarcar que pot marcar una fita, ja que segons ha explicat Extremadura ha sigut tradicionalment una comunitat «encara més socialista que Andalusia». I per això, i avançant-se al veredicte de les urnes el dia 21, ha asseverat que «que el PSOE tingui resultats mediocres és revelador», cosa que demostraria, a més, l’elecció de Miguel Ángel Gallardo, qui incompliria, segons ha repetit una vegada i una altra, el codi ètic del PSOE, que des de fa temps fixava en l’obertura del judici oral (l’instant processal en què està Gallardo juntament amb el germà de Pedro Sánchez) el moment en què un candidat o dirigent seria apartat. Si bé aquest codi ètic es va modificar lleugerament en l’últim Congrés Federal dels socialistes, celebrat el novembre del 2024 a Sevilla.
No ha sigut referent a Extremadura el seu únic dard a Vox, del qual també ha criticat la seva absència a la mateixa recepció del dia de la Constitució. «Vox està jugant a un joc molt perillós», ha assegurat sobre això.
Preguntat sobre les seves pròpies paraules en la manifestació multitudinària celebrada a Madrid el cap de setmana passat, on va dir que els tres companys de cotxe de Sánchez ja havien anat a la presó i que «en falta l’un», Feijóo ha contestat als informadors que «si sabés el que saben Ábalos, Koldo, Cerdán i Salazar podria contestar», sobre la possibilitat que el president del Govern acabi també imputat i, eventualment, a la presó.
En concret sobre Salazar, i en línia amb les seves últimes manifestacions públiques, Feijóo ha considerat insòlit que Sánchez no sabés res sobre el comportament amb les seves subordinades dones del que va ser durant anys el seu estret col·laborador a la Moncloa.
El relleu de Mazón al capdavant del PP valencià, al desembre
Feijóo va ser preguntat també per la situació de l’expresident del País Valencià, Carlos Mazón, després de les últimes revelacions dels missatges intercanviats entre la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, i el cap de gabinet del president, José Manuel Cuenca. El líder del PP va evitar pronunciar-se sobre si Mazón hauria de renunciar a la seva acta de diputat –«va ser elegit per la província d’Alacant», va afirmar respecte a això– i va anunciar que el seu relleu com a president dels populars valencians es farà «al desembre, si dona temps», recordant que el dilluns dia 22 el PP celebrarà una Junta Directiva Nacional, l’òrgan que reuneix tots els líders autonòmics.
Sobre la polèmica pels àudios del gerent de l’Hospital de Torrejón, a Madrid, es va remetre al que s’ha dit prèviament per la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i va assegurar que la intervenció ha d’actuar en cas de qualsevol irregularitat. Però que això no pot suposar, va advertir, un canvi de model, ja que, va posar com a exemple, ningú discutiria el model de l’escola concertada davant el comportament irregular d’algun professor.
